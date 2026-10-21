El abogado Eduardo Godoy dejó en claro que respetará el contrato que le firmaron al técnico argentino y advierte que "todo el mundo que esté haciendo bien su trabajo tienen que sentirse tranquilos".

Con la remoción de la directiva de Azul Azul, la máxima autoridad que hoy tiene la Universidad de Chile es el abogado liquidador Eduardo Godoy Hales, quien además deberá adentrarse en temas deportivos, particularmente, la actualidad del técnico Fernando Gago.

El contrato del entrenador argentino es uno de los varios que son revisados por la Justicia en el marco de la investigación por el caso Sartor, que tiene en la cárcel al ex presidente Michael Clark. Aunque la presente campaña pavimenta caminos.

Así lo adelantó el legista Godoy en conversación con La Tercera donde enfatizó que no existen motivos en la actualidad para finiquitar el vínculo con Gago. Es más, el liquidador de Azul Azul es partidario de que cumpla con el acuerdo que firmó hasta diciembre del 2027.

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Liquidador de Azul Azul aclara qué pasará con Gago

Cuando desde el matutino le preguntan al abogado si respetará el acuerdo que firmó la antigua directiva con Pintita, respondió que “claro. la idea es que continúe Fernando Gago, que tiene contrato. Seguirá todo igual”.

No quedó allí Godoy en su apreciación sobre el actual plantel de la U, pues advirtió que “los jugadores y todo el mundo que esté haciendo bien su trabajo tienen que sentirse tranquilos, porque nadie los va a cuestionar“, y añadió que ya planifica con el personal del club la próxima temporada.

“Lo más importante es poder mantener la gestión operacional del club, dar la máxima tranquilidad a los distintos funcionarios del club, al plantel de jugadores. Se sigue planificando el 2027, se va a dar toda la facilidad para que todas las divisiones puedan seguir operando y cumpliendo sus funciones”, finalizó.

Eduardo Godoy, liquidador de Azul Azul (Universidad del Desarrollo)

Los números del DT de la U en esta temporada

Entre Copa de la Liga, Copa Chile y Liga de Primera, Fernando Gago suma un total de 18 victorias, cinco empates y ocho derrotas, con un índice de rendimiento del 66,13 por ciento.

¿Cuándo vuelven a jugar?

En el cierre de la jornada 25 en el Campeonato Nacional, la Universidad de Chile enfrentará a Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente de Rancagua el lunes 26 de octubre desde las 18:00 horas.