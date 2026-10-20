Eduardo Godoy deja en claro que a partir de noviembre el directorio de transición verá esos temas, pero ya tienen un objetivo.

Universidad de Chile se prepara para vivir importantes cambios en lo dirigencial, luego de que se revocó todo el directorio de la concesionaria Azul Azul que era liderado por Cecilia Pérez.

En ese sentido, el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, que tiene la mayoría en la mesa, definirá los nuevos integrantes que ingresarán en la directiva de transición a contar del 16 de noviembre.

Por lo mismo, algunos ya adelantan que serán los encargados de ver el plantel de jugadores para 2027, con el técnico Fernando Gago, y los presupuesto para los 100 años.

La U tendrá que rearmarse para 2027. Foto: Andres Pina/Photosport

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El nuevo directorio verá los acuerdos en la U

Fue el liquidador Eduardo Godoy lo que se viene con estos temas en Universidad de Chile, donde apunta que efectivamente el directorio de transición será el encargado de resolver esos problemas, donde hay inquietud por saber si habrá plata para potenciar el equipo.

“Va a poder seguir funcionado, los clubes chilenos no podemos aspirar, no hay presupuestos como en otros clubes, pero Universidad de Chile está saneada, regular, con flujos ordenados que permiten poder aspirar a un plantel competitivo para el aniversario de los 100 años”, explicó.

En ese sentido, asegura que la idea del nuevo directorio, que saldrá en abril de 2027, es encaminar todos los temas, con el objetivo de que la U sigua peleando títulos y, ojalá, en el plano internacional.

“La U es un club llamado a ser protagonista, por lo mismo no está para un papel secundario. Estamos por luchar, que se obtengan los mejores resultados, estar en copas internacionales y ojalá siempre peleando campeonatos”, detalló.