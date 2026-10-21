Actualmente el atacante está a préstamo en Deportes Concepción, pero su contrato pertenece al Cacique.

Universidad Católica ya está mirando lo que será la temporada 2027. Pese a que todavía restan algunas semanas para bajar el telón de este año, lucha punto a punto por ser el Chile 2 incluida, en la UC evalúan el mercado de fichajes buscando jugadores.

Y es que clasificar o no de manera directa a la próxima Copa Libertadores será clave para la conformación de plantel. Por lo mismo, ya hay que tener una cierta hoja de ruta para dar con lo mejor que haya disponible.

En ese sentido, en la precordillera ya hicieron sus consultas sobre un jugador que podría ser de bastante utilidad en delantera. Ojo, que todavía pertenece a Colo Colo en lo contractual, pero en este 2026 ha podido brillar a préstamo en Deportes Concepción.

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Universidad Católica pregunta por Ethan Espinoza

De acuerdo a información entregada por el programa Popular y Eterno, espacio dedicado al Cacique, tanto la UC como Audax Italiano consultaron sobre el estado contractual de Ethan Espinozacon los albos.

Y ojo, que a estos equipos hay que sumarle Deportes Concepción, elenco que está muy a gusto con lo ofrecido por el extremo y por quien ya están negociando una extensión de su contrato.

Ethan Espinoza se ha ganado la camiseta de titular en Deportes Concepción. ¿Será Universidad Católica su próximo destino? | Foto: Photosport.

Pese a que pertenece al Cacique, lo cierto es que Espinoza nunca ha podido consagrarse en el Monumental. Sin ir más lejos con 25 años en el cuerpo el atacante registra préstamos en Deportes La Serena, Santiago Wanderers, Deportes Concepcion, Fernández Vial y Barnechea.

En esta temporada 2026 ha jugado un total de 33 partidos en el León de Collao, siendo 21 por la Liga de Primera, nueve en la Copa Chile y tres en la Copa de la Liga. Suma cinco goles y dos asistencias en 2031 minutos de acción.

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En síntesis