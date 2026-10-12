Pese a la aclaración de la directiva lila, nueva información sacude el polémico caso. El DT dijo que se emocionó ante la ovación del público en el reciente duelo.

Sigue la polémica en Deportes Concepción, luego de conocerse una reunión entre la directiva y Francisco Meneghini. Todo esto, mientras Fernando Díaz tiene al equipo fuera de descenso y al borde de ir a Copa Sudamericana.

Si bien los mandames lilas y el propio Nano Díaz aclararon que lo importante es el equipo y que los jugadores se centren en la cancha, hubo una actualización del culebrón. Ahí, la directiva no estaría del todo convencida de seguir con el DT en 2027.

“Hay algunos desacuerdos del técnico (Díaz) con directivos, debido a que le han intentado imporner algunos nombres: que este tiene que jugar más, etc… Pero el técnico se ha negado”, dice el periodista Renzo Luvecce.

Fernando Díaz alza la voz tras el último duelo de Concepción

Deportes Concepción igualó 1-1 ante Unión La Calera y desaprovechó una oportunidad de oro para acercarse a la clasificación a Copa Sudamericana. El DT Fernando Díaz sobre la polémica con la dirigencia lila.

“He estado un par de veces a punto de morir, pero hay momentos que a uno lo emocionan. Hoy (ayer) cuando entré a la cancha fue un momento muy emocionante y vi a mucha gente gritando mi nombre”, dijo el entrenador.

Aclarando que no lo toma como una revancha contra la directiva, el DT quiso poner punto final a la polémica. Sin embargo, desde la otra vereda miran de reojo su continuidad, según la citada fuente.

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“No se genera el consenso en la directiva para renovar contrato. Tienen el temor de que ellos vayan a buscar jugadores para la próxima temporada y que Fernando Díaz no lo considere”, dijo el periodista.