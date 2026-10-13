Chile brilla ante Brasil y ahora va por la corona frente a Bélgica en el World Rugby U20

Con un aplastante 80-7, los “Cóndores” Sub 20 ganaron con enorme distancia el Grupo A. Ahora jugará la final este sábado, a las 19:00, en el CARR del Parque Mahuida La Reina.

Chile sigue su ruta perfecta en el World Rugby U20 Challenger Santiago 2026: Llogró su tercera victoria en el Grupo A y se instaló en la final del torneo, tras derrotar de forma magistral a Brasil en el CARR de La Reina.

Los “Cóndores”, que venían precedidos de triunfos aplastantes ante Hong Kong China, por 83-19, y Rumania, por 50-9, dominaron el duelo en todos los aspectos del juego, luciendo al pack de forwards y protagonizando jugadas de aplauso lograron ponerse 41-0 (cinco tries). Cuando se cumplía el cierre del primer tiempo los brasileños lograron anotar en lo que fue su única jugada de gran riesgo.

Sebastián Benavente, el encargado de ejecutar las conversiones, anotó un try recién iniciado el segundo lapso. De ahí en más, Chile siguió sumando tries ante un rival que no pudo más que tratar de evitar una goleada aún mayor. El cierre fue un 80-7 magistral.

Con esto, Chile jugará la final del torneo este sábado a las 19:00. Lo hará ante un gran rival: Bélgica, que encadenó victorias frente a Portugal, Canadá y la de este lunes ante Namibia.

Chile venció a Brasil en el World Rugby U20

Las definiciones en el torneo de rugby

La jornada de cierre del campeonato arrancará a las 10:00, cuando se enfrenten las escuadras de Hong Kong China y Namibia por el séptimo lugar.

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Posteriormente, a las 13 horas, Brasil y Canadá protagonizarán un atractivo duelo panamericano para quedarse con la quinta posición del torneo.

Por la tarde, y como previa para la final, comenzará la lucha por los puestos de podio. A las 16:00 horas, Rumania y Portugal animarán un electrizante choque de combinados europeos en busca del tercer lugar y la medalla de bronce.

La venta de entradas está disponible en Ticketmaster.