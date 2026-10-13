Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Rugby

Chile brilla ante Brasil y ahora va por la corona frente a Bélgica en el World Rugby U20

Con un aplastante 80-7, los “Cóndores” Sub 20 ganaron con enorme distancia el Grupo A. Ahora jugará la final este sábado, a las 19:00, en el CARR del Parque Mahuida La Reina.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
La selección chilena U20 de rugby cumple un buen cometido en el certamen
© INDLa selección chilena U20 de rugby cumple un buen cometido en el certamen

Chile sigue su ruta perfecta en el World Rugby U20 Challenger Santiago 2026: Llogró su tercera victoria en el Grupo A y se instaló en la final del torneo, tras derrotar de forma magistral a Brasil en el CARR de La Reina.

Los “Cóndores”, que venían precedidos de triunfos aplastantes ante Hong Kong China, por 83-19, y Rumania, por 50-9, dominaron el duelo en todos los aspectos del juego, luciendo al pack de forwards y protagonizando jugadas de aplauso lograron ponerse 41-0 (cinco tries). Cuando se cumplía el cierre del primer tiempo los brasileños lograron anotar en lo que fue su única jugada de gran riesgo.

Sebastián Benavente, el encargado de ejecutar las conversiones, anotó un try recién iniciado el segundo lapso. De ahí en más, Chile siguió sumando tries ante un rival que no pudo más que tratar de evitar una goleada aún mayor. El cierre fue un 80-7 magistral.

Con esto, Chile jugará la final del torneo este sábado a las 19:00. Lo hará ante un gran rival: Bélgica, que encadenó victorias frente a Portugal, Canadá y la de este lunes ante Namibia.

Chile venció a Brasil en el World Rugby U20

Chile venció a Brasil en el World Rugby U20

Las definiciones en el torneo de rugby

La jornada de cierre del campeonato arrancará a las 10:00, cuando se enfrenten las escuadras de Hong Kong China y Namibia por el séptimo lugar.

Chile impone su demoledor ritmo ante Rumania en el World Rugby U20 Challenger

ver también

Chile impone su demoledor ritmo ante Rumania en el World Rugby U20 Challenger

Posteriormente, a las 13 horas, Brasil y Canadá protagonizarán un atractivo duelo panamericano para quedarse con la quinta posición del torneo.

Por la tarde, y como previa para la final, comenzará la lucha por los puestos de podio. A las 16:00 horas, Rumania y Portugal animarán un electrizante choque de combinados europeos en busca del tercer lugar y la medalla de bronce.
La venta de entradas está disponible en Ticketmaster.

Lee también
Chile impone su demoledor ritmo ante Rumania en el World Rugby
Chile

Chile impone su demoledor ritmo ante Rumania en el World Rugby

Los Cóndores tienen un debut triunfal en el World Rugby Challenger M20
Redsport

Los Cóndores tienen un debut triunfal en el World Rugby Challenger M20

Los COBS a la final del Campeonato de Rugby Itaú Top 10
Redsport

Los COBS a la final del Campeonato de Rugby Itaú Top 10

Las semis de ARUSA hacen vibrar a los fanáticos del rugby chileno
Chile

Las semis de ARUSA hacen vibrar a los fanáticos del rugby chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo