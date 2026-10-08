La selección chilena de Rugby dio vuelta el marcador para pasarle la aplanadora a Rumania en partido jugado en el CARR.

Un triunfo categórico logró la selección chilena de Rugby de Chile Sub 20 en el CARR de La Reina, el que ratifica el gran momento del seleccionado nacional.

En el duelo estelar que cerró la segunda jornada del World Rugby U20 Challenger Santiago 2026, Chile venció con enorme claridad a Rumania por un contundente 50-9, asegurando un resultado clave para sus aspiraciones y desatando la fiesta en las tribunas.

El inicio del compromiso no fue sencillo para los “Cóndores”. En los minutos iniciales, el conjunto chileno tuvo un arranque frío que fue bien aprovechado por la escuadra europea, la cual logró ponerse en ventaja por 6-0 mediante dos penales certeros.

Sin embargo, lejos de caer en la impaciencia, los dueños de casa reajustaron sus piezas y reaccionaron con determinación para tomar el absoluto control del trámite.

Chile fue superior a Rumania en el CARR

Chile pasa por encima de Rumania

La remontada local llegó de la mano de Tomás Silva, quien apoyó dos tries fundamentales para dar vuelta la cuenta. Con las respectivas conversiones de Jaime Soler, Chile dejó las cosas 14-6.

Poco después se produjo la mejor anotación de la noche: una enorme corrida individual de Ignacio Valdés que desarticuló por completo a los rumanos y dejó en evidencia al auténtico dominador de la jornada: 21-6.

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En el complemento, el elenco nacional no aflojó el ritmo y ratificó todo su poderío físico y táctico. Con nuevos tries que terminaron por desmoronar cualquier atisbo de reacción del quince visitante, Chile abrochó el definitivo 50-9.

Tras esta brillante presentación, los locales ya enfocan su mirada en la penúltima fecha del torneo, donde se medirán ante Brasil este lunes 12 de octubre, a las 19 horas.