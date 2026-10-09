Canarios negaron que el dirigente sea su rostro en el bloque de continuidad de Pablo Milad. Dejaron en claro que no tendrán su voto.

Las elecciones de la ANFP ya entraron en tierra derecha con miras al proceso que determinará al sucesor de Pablo Milad. Jorge Yunge y Jorge Uauy son los dos candidatos que lideran las papeletas para este 19 de noviembre.

En relación a Yunge, el hombre de confianza y que representa la continuidad de Pablo Milad hizo noticia por uno de sus integrantes. En su lista aparece Iván Cisternas, quien figura como director de ese bloque representando a San Luis de Quillota.

Sin embargo, el equipo de Humberto Suazo salió al paso en un furioso comunicado y negó que dicho personero los represente. “San Luis aclara que el señor Cisternas no posee dicha calidad de representante del directorio del club”, dijeron en su escrito.

San Luis le hace la cruz a Yunge

Desde San Luis de Quillota negaron vínculo con Iván Cisternas como representante del club en la lista de Jorge Yunge rumbo a la ANFP. El elenco de Chupete Suazo fue claro en que no apoyarán dicho bloque de continuidad de Pablo Milad.

Canarios fueron lapidarios en el comunicado.

“(Cisternas) Dejó estas funciones a partir del cambio de administración con fecha 9 de octubre de 2024. (Hoy) solo mantiene una participación minoritaria en nuestra Sociedad Anónima Deportiva en su calidad de accionista (0.16%)”, dijo el club.

Y por si quedaban dudas, el club canario finalizó su explicación diciendo “el directorio del club no apoyará a la lista mencionada en las elecciones de la ANFP”. Con esto, la lista de Jorge Yunge pierde desde ya un voto de apoyo.

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Las elecciones de la ANFP será el 19 de noviembre. Jorge Yunge y Jorge Uauy son los candidatos a la presidencia, quienes tras ese proceso deberán determinar también cómo definir el nuevo directorio de la Federación, el cual elegirá el próximo DT de la Roja.