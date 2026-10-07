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Los dos candidatos que van por la presidencia de la ANFP para reemplazar a Pablo Milad

La noche del martes quedaron inscritas las listas para definir quién tomará el control del fútbol chileno tras Milad.

Por Cristián Fajardo C.

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Los dos candidatos para reemplazar a Pablo Milad.
Los dos candidatos para reemplazar a Pablo Milad.

La ANFP confirmó las dos listas que van por el sillón que dejará Pablo Milad, en busca de encontrar un nuevo camino para todo el fútbol nacional y la selección chilena.

La noche del martes se cumplió el tiempo para presentar las candidaturas, las que fueron oficializadas por la propia ANFP, donde entre Jorge Uauy y Jorge Yunge saldrá el nuevo mandamás.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que, cumplido el plazo para presentar las candidaturas que participarán en la elección del Directorio de la Asociación, se presentaron”, explicaron.

“De acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos de la ANFP, ahora corresponde que el Directorio verifique el cumplimiento de los requisitos de los candidatos sobre la base de los antecedentes acompañados en la inscripción de las listas”, detallan.

Pablo Milad dejará la presidencia de la ANFP. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Estas son las listas a la presidencia de la ANFP:

LISTA:
Presidente: Jorge Uauy Salvador
Vicepresidente: Juan Tagle Quiroz
Secretario General: Jorge Contador Araya
Tesorero:Diego Livingstone Ureta
Directora:Karina Mazú de Ponsón du Terrail
Director:Ignacio Melhech Castellón
Director:Eduardo Ramírez Carrión

LISTA:
Presidente:Jorge Yunge Williams
Vicepresidenta: Sofía Galdames Ferreira
Secretario General: Andrés Sánchez Cruz
Tesorero: José Luis Navarrete Medina
Director: Iván Cisternas Tapia
Director: Andrés Alvarado Valdés
Director: Freddy Palma Salazar

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