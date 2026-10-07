La noche del martes quedaron inscritas las listas para definir quién tomará el control del fútbol chileno tras Milad.

La ANFP confirmó las dos listas que van por el sillón que dejará Pablo Milad, en busca de encontrar un nuevo camino para todo el fútbol nacional y la selección chilena.

La noche del martes se cumplió el tiempo para presentar las candidaturas, las que fueron oficializadas por la propia ANFP, donde entre Jorge Uauy y Jorge Yunge saldrá el nuevo mandamás.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que, cumplido el plazo para presentar las candidaturas que participarán en la elección del Directorio de la Asociación, se presentaron”, explicaron.

“De acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos de la ANFP, ahora corresponde que el Directorio verifique el cumplimiento de los requisitos de los candidatos sobre la base de los antecedentes acompañados en la inscripción de las listas”, detallan.

Pablo Milad dejará la presidencia de la ANFP. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Estas son las listas a la presidencia de la ANFP:

LISTA:

Presidente: Jorge Uauy Salvador

Vicepresidente: Juan Tagle Quiroz

Secretario General: Jorge Contador Araya

Tesorero:Diego Livingstone Ureta

Directora:Karina Mazú de Ponsón du Terrail

Director:Ignacio Melhech Castellón

Director:Eduardo Ramírez Carrión

LISTA:

Presidente:Jorge Yunge Williams

Vicepresidenta: Sofía Galdames Ferreira

Secretario General: Andrés Sánchez Cruz

Tesorero: José Luis Navarrete Medina

Director: Iván Cisternas Tapia

Director: Andrés Alvarado Valdés

Director: Freddy Palma Salazar