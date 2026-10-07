El ex presidente de Palestino inscribió su candidatura para reemplazar a Pablo Milad como presidente del fútbol chileno.

El fútbol chileno vive una etapa clave, debido a que el 19 de noviembre se realizarán las elecciones de presidente de la ANFP, donde los 32 clubes de la Liga de Primera y Liga de Ascenso elegirán al reemplazante de Pablo Milad.

Este martes quedaron inscritas las dos listas que van por el sillón de Quilín. Jorge Uauy, ex presidente de Palestino, es el candidato “del cambio”; mientras que Jorge Yunge apuesta por la “continuidad” del pésimo doble proceso de Milad.

Las listas deberán empezar a recolectar votos con sus propuestas a los dueños-presidentes de los clubes del fútbol chileno, quienes deben escoger a las cabezas que estarán a cargo de la industria por los próximos 4 años.

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Jorge Uauy desmiente que quiere imponer una liga sin descensos y ascensos

Una de las propuestas que le atribuyen a Jorge Uauy es que quiere imponer un sistema tipo MLS, es decir, con franquicias que no desciendan, y por ende, no haya ascensos desde la B, situación que negó el directivo de origen árabe.

“Es absolutamente falso que nuestra lista proponga cerrar la Liga o transformar el fútbol profesional en una competencia cerrada. Nuestro programa de gobierno es público y en ninguna parte existe una propuesta de esa naturaleza”, dijo el candidato a La Tercera.

“Lo que probablemente se ha confundido es una cuestión jurídica completamente distinta: la nueva Liga, por mandato legal, deberá adoptar una estructura societaria, y cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada nos referimos exclusivamente a su forma jurídica y de propiedad, porque sus accionistas serán los clubes que tienen los derechos sobre la Liga”, agregó.

Jorge Uauy busca llegar a la ANFP junto a Juan Tagle. Foto: Javier Torres/Photosport

Además, Jorge Uauy es enfático en señalar que en ninguna parte de sus propuestas aparece la idea de eliminar los descensos y ascensos en el fútbol profesional chileno.

“Eso no tiene absolutamente nada que ver con cerrar las competencias, eliminar ascensos o descensos ni terminar con el mérito deportivo“, sentenció Uauy.

Jorge Uauy contaría con los votos para reemplazar a Pablo Milad como presidente de la ANFP, sin embargo, Jorge Yunge iniciará su campaña para seguir trabajando en Quilín por 4 años más.

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¿Cuándo son las elecciones de presidente en la ANFP?

Las elecciones para elegir la nueva mesa directiva de la ANFP se realizará el próximo jueves 19 de noviembre. La lista ganadora necesita 25 votos para imponerse y reemplazar a Pablo Milad.