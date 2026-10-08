Brillando en el pasado torneo de los Juegos Odesur, joya nacional retorno con problemas físicos y aumenta el hospital de club nacional. Viernes 16 de define la Copa de la Liga.

La selección chilena ha tenido acción en todos los frentes durante las últimas semanas. Entre gira norteamericana de la Roja adulta, los Suramericanos Sub 20 y acción de la Sub 17, el combinado nacional llenó de fútbol a los hinchas.

En cuanto a los pasados Juegos Odesur 2026, una de las joyas del equipo de Sebastián Miranda fue Joaquín Muñoz. El volante de 17 de años que juega en O’Higgins deleitó con un golazo de mitad de cancha, que dio la vuelta en redes sociales.

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El volante mixto debutó en Liga de Primera con 16 años, cuando bajo el mando de Francisco Meneghini sumó minutos en un Everton vs O’Higgins, del 2025. Y cuando hoy los celestes son un hospital, Lucas Bovaglio confirmó la baja de su diamante en bruto.

Así se viene la mano en O’Higgins

O’Higgins se jugará un duelo clave en su lucha por salir de la zona baja de la tabla de Liga de Primera. Este sábado, a las 17.30 horas, visitarán a Huachipato. Y seis días más tarde, el Capo jugará la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo, en el Claro Arena (viernes 16 de octubre).

“Lamentablemente son varias (las bajas). Venimos con una racha negativa en el tema lesiones, por lo menos para no formar parte del partido de este sábado serían (Joaquín) Muñoz, que volvió con un problema físico de la selección”, dijo el DT.

Siguiendo con las bajas en la Celeste, el entrenador dijo que tampoco estarán ante Huachipato (Juan) Leiva, (Felipe) Ogaz y (Luis) Pavez. Creo que esos se podría decir que no están a disposición para este sábado”.

“El resto lo analizaremos bien, pero lamentablemente esas son las bajas a corto plazo. Arnaldo (Castillo) está suspendido y no formará parte del equipo”, cerró. O’Higgins tiene 27 puntos y está cinco por sobre U de Concepción, quien estaría descendiendo junto a Unión La Calera.