Pronósticos Manchester United vs Tottenham: dos grandes en crisis se miden en Old Trafford

Pronósticos y apuestas para Manchester United vs Tottenham por la Premier League. Analizamos las mejores cuotas y datos clave para el partido.

Revisa los pronósticos de Manchester United vs Tottenham. Ambos equipos necesitan urgentemente una victoria en la Premier League, lo que anticipa un duelo de alta tensión en Old Trafford.

Los Reds Devils reciben a los Spurs en un partido clave por la sexta jornada de la liga inglesa. El encuentro se disputará el sábado 10 de octubre, a partir de las 13:30 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Manchester United vs Tottenham Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Empate Tottenham empató tres de sus cinco partidos de liga, mientras Manchester United igualó en dos ocasiones. Además, la irregularidad de ambos y la paridad reciente favorecen un partido cerrado. 1xbet 4.00 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Bryan Mbeumo Bryan Mbeumo lidera al United en remates y xG con 3.06, además de haber marcado en sus dos últimos duelos ante Tottenham. Por ello, la defensa visitante ofrece una oportunidad favorable. 1xbet 2.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Manchester United vs Tottenham

El Manchester United registra un promedio de 22.6 remates por partido en la Premier League , la cifra más alta de la división.

registra un promedio de 22.6 remates por partido en la , la cifra más alta de la división. Los Spurs solo han marcado dos goles en sus primeros cinco partidos de liga, el segundo peor registro de la competencia.

El United promedia 1.98 goles esperados (xG) por partido, casi el doble que el 1.00 del Tottenham.

Bryan Mbeumo ha realizado 19 remates en cinco partidos, el máximo del plantel del United junto a Bruno Fernandes.

Cuotas 1X2 Cuotas: Manchester United vs Tottenham Cuotas ofrecidas por 1xBet Manchester United 1.72 1xBet Empate 4.00 1xBet Tottenham 4.50 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Manchester United vs Tottenham

El Manchester United llega a este partido en la 12ª posición de la tabla, con solo cinco puntos y una presión creciente sobre el técnico Michael Carrick. A pesar de generar un alto volumen de remates, los Red Devils no han logrado traducir su dominio en goles, una frustración que se reflejó en su racha de tres partidos sin ganar antes del parón internacional, incluyendo dos derrotas consecutivas en Old Trafford.

Por su parte, el Tottenham visita Manchester en una situación aún más crítica. Ubicados en el fondo de la tabla, los Spurs todavía no conocen la victoria en esta temporada de Premier League y su ofensiva ha sido casi inexistente, marcando solo dos goles. Para el equipo de Roberto De Zerbi, este partido es una prueba de fuego para intentar revertir un inicio de campaña decepcionante.

Nuestra apuesta segura: Empate

Tanto el Manchester United como el Tottenham necesitan desesperadamente una victoria, pero su irregularidad y problemas de funcionamiento hacen que el empate sea una opción muy atractiva. Los locales son favoritos en las cuotas, pero su rendimiento reciente no justifica un favoritismo tan claro, lo que abre una oportunidad.

El Tottenham ha empatado tres de sus cinco partidos de liga, mientras que el United ha igualado en dos ocasiones. Los duelos directos suelen ser reñidos, con tres de los últimos cuatro decididos por un solo gol. Por ello, una cuota de 4.00 por el empate representa un valor significativo en un partido que se perfila muy cerrado.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Empate – 4.00 en 1xbet

Apuesta de valor: Bryan Mbeumo anotará

Aunque el United no atraviesa su mejor momento, su poder ofensivo es superior al del Tottenham. En este contexto, Bryan Mbeumo se perfila como una figura clave para desequilibrar el marcador. El delantero camerunés es el jugador con más remates y mayor xG (3.06) del equipo, demostrando su constante búsqueda del gol.

Además, Mbeumo tiene un historial favorable contra los Spurs, habiéndoles marcado en los últimos dos enfrentamientos directos. Su buen momento se confirmó en la fecha FIFA, donde anotó para su selección. Con una defensa rival que ha concedido ocho goles en cinco partidos, la cuota por su anotación es una excelente apuesta de valor.

Apuesta 2 | Anotará un gol en cualquier momento: Bryan Mbeumo – 2.50 en 1xbet

Si quieres ampliar tus opciones antes de realizar una jugada, puedes revisar nuestra guía sobre apuestas de la Premier League, donde encontrarás información sobre los principales mercados y las diferentes formas de apostar en la competición inglesa.

Alineaciones probables en Manchester United vs Tottenham

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford, Cunha.

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford, Cunha. Tottenham: Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Tonali, Bentancur, Sávio, Kudus, Marmoush, Solanke.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Manchester United vs Tottenham

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Manchester United vs Tottenham?

Según las cuotas, el Manchester United es el favorito para ganar el partido, principalmente por jugar en casa y tener un plantel con mayor poder ofensivo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 10 de octubre a las 13:30 horas (hora de Chile) en el estadio Old Trafford. La transmisión estará a cargo de los canales con derechos de la Premier League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más destacada es el Empate a 4.00, ya que ambos equipos llegan con un rendimiento irregular que podría neutralizar sus fuerzas en un resultado igualado.

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