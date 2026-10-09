Un importante aporte en alimento para perros y gatos a la Municipalidad de Las Condes, destinado a ir en directa ayuda de las mascotas de las familias damnificadas.

Ante la grave emergencia provocada por el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes y la zona precordillerana de la Región Metropolitana, la Federación del Rodeo Chileno concretó este viernes la entrega de un importante aporte en alimento para perros y gatos a la Municipalidad de Las Condes, destinado a ir en directa ayuda de las mascotas de las familias damnificadas.

La actividad se realizó en el Estadio Municipal de Las Condes, punto hasta donde acudieron representantes de la Federación para hacer efectiva la donación. El aporte, coordinado directamente con el municipio tras la declaración de Estado de Catástrofe y Alerta Roja en el sector, consistió en 35 sacos de 20 kilos de alimento para perro “Colmillo Blanco” (700 kg) y 40 sacos de 7,5 kilos de alimento para gato adulto (300 kg), completando los 1.000 kilos de ayuda.

La entrega oficial estuvo encabezada por el director de la Federación del Rodeo Chileno, Farouk Touma, junto al gerente general de la institución, Felipe Soto, quienes acudieron en representación del directorio para hacer efectivo el aporte y colaborar con las labores de asistencia.

Al respecto, Farouk Touma destacó el permanente compromiso de la institución con el bienestar animal y la solidaridad en momentos de contingencia: “Como gente de campo y de nuestras tradiciones, sabemos perfectamente el rol fundamental que cumplen los animales en cada hogar. Ante una emergencia de esta magnitud, no podemos olvidar que las mascotas también sufren las consecuencias. Por eso nos pusimos a disposición inmediata del municipio para entregar esta ayuda concreta en alimento para perros y gatos, colaborando con su cuidado y resguardo“, señaló Touma.

El directivo solidarizó con los vecinos afectados y valoró el esfuerzo desplegado en la comuna: “Queremos enviar un mensaje de mucha fuerza y apoyo a todas las familias de Las Condes y de la precordillera. La comunidad corralera siempre ha tenido un espíritu solidario y un profundo respeto por los animales; agradecemos el tremendo trabajo de los equipos de emergencia, y reiteramos que como Federación siempre estaremos presentes cuando Chile nos necesite”.