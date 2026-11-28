Los papayeros sumaron en el Monumental y ese punto puede ser clave en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana.

Un entretenido partido se jugó la noche del sábado en el estadio Monumental, donde el campeón Colo Colo empató con Deportes La Serena.

En encuentro cambiante se dio en Macul, porque la visita partió ganando gracias a Matías Marín; luego un inspirado Joaquín Sosa marcó un doblete para el campeón; mientras que Gonzalo Figueroa decretó el 2-2 final en la casa del elenco albo.

El punto no le va ni le viene al conjunto popular, que ya es campeón, en tanto para los papayeros es oro puro, debido a que busca clasificar por primera vez en su historia a un torneo internacional.

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Deportes La Serena sueña con la Copa Sudamericana

El empate deja a Colo Colo con 65 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones. A lo más que puede aspirar ahora es llegar a los 68 si le gana en la última fecha a Cobresal.

Club Deportes La Serena está compitiendo por clasificar a la Copa Sudamericana, y por ahora está adentro, puesto que llegó a las 41 unidades y se posiciona en la quinta plaza.

Felipe Gutiérrez quiere poner a La Serena en el ámbito internacional. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los granates puede ser desplazados este mismo domingo en la tabla, ya que si Everton supera a O’Higgins y Deportes Concepción vence a Universidad de Chile, quedarán por sobre los nortinos.

La Serena recién en la última fecha va a definir su suerte, cuando reciba a Audax Italiano con la ilusión de clasificar por primera vez en su historia a un torneo internacional.

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