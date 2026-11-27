Fernando Ortiz llegó al fútbol chileno en 2025 para reemplazar a Jorge Almirón como director técnico de Colo Colo. Y este año, el Tano condujo al equipo a levantar el título 35 en primera división. Por otro lado, los albos también están en la semifinal de la Copa Chile.
A pesar de que la programación de la ronda de cuatro mejores ya fue publicada, el duelo de vuelta ante O’Higgins todavía no tiene sede definida. Es un hecho que no será en el estadio Monumental. Una situación que tiene molesto sobremanera al Tano Ortiz.
Y no tuvo tapujos en reconocerlo. “Es un tema que me preocupa. Al no estar en nuestra casa y ser local en otro estadio, de los cuales se nos van cerrando alternativas, sí me preocupa”, afirmó el exentrenador del Santos Laguna y el América de México.
“Existen otras posibilidades. Tenemos que evaluar y sentirnos a gusto en el campo donde vayamos a jugar. Nuestro fútbol chileno es impredecible, es increíble”, manifestó Ortiz. Aunque también evidenció resignación ante el tema, que tiene resolución indefinida.
Afirmó que “pero bueno, seguiremos adaptándonos a estas circunstancias”. Eso sí, el DT de Colo Colo omitió un dato muy relevante en el fuerte palo que le lanzó al balompié nacional.
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Fernando Ortiz olvida dato fundamental en su fuerte crítica al fútbol chileno
Fernando Ortiz no mencionó que gran parte de la razón de su crítica al fútbol chileno, la falta de estadio para que Colo Colo juegue la revancha, es exclusiva responsabilidad de Blanco y Negro. Esto por los conciertos que tiene agendados el reducto.
Uno es el de la banda mexicana Maná, que tocará el 5 de diciembre en Pedrero a contar de las 21 horas. Y el 7 del mismo mes, Kidd Vodoo tendrá su presentación en el reducto donde el Cacique hace de local. Vale decir, cinco y tres días antes de la fecha para definir la serie ante el Capo de Provincia.
Nada de eso estuvo presente en el palazo que Ortiz le lanzó al balompié criollo. Por lo pronto, el Tano reconoció que dispondrá de un equipo alternativo para recibir a Deportes La Serena en Macul. Luego de eso, se abocará al juego de ida frente a los celestes.
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¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes La Serena por la fecha 29?
Colo Colo será local ante Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental. El arbitraje correrá por cuenta de Franco Jiménez.