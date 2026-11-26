El partido de revancha por las semifinales de la Copa Chile entre albos y celestes aún no tiene estadio confirmado.

Colo Colo ya ganó la Liga de Primera, sin embargo, todavía tiene un gran objetivo y va por el doblete en el fútbol nacional: busca ser también el campeón de la Copa Chile.

Los albos no tienen un rival fácil en semifinales, ya que se medirán a O’Higgins, equipo que demostró durante 2026 ser muy fuerte en las series de eliminación directa, de hecho, llegó hasta la final de la Copa de la Liga.

La ANFP ya programó la serie entre el Cacique y el Capo. Arranca el miércoles 2 de diciembre en Rancagua; mientras que la revancha será en estadio por definir el 10 de diciembre. Todo apunta a Viña del Mar como sede de la vuelta.

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Revancha entre Colo Colo y O’Higgins irá exclusivamente por HBO Max

La revancha entre Colo Colo y O’Higgins se jugará el jueves 10 de diciembre desde las 18:00 horas, misma hora en la que Universidad de Chile y Coquimbo Unido definen al otro finalista en Rancagua.

La programación entregada por la ANFP viene con “trampa”, puesto que el dueño de los derechos de transmisión decidió que el duelo entre albos y celestes sea transmitido únicamente vía streaming por HBO Max.

Colo Colo y O’Higgins chocan en la Copa Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Es decir, y como ha pasado en varios encuentros en la Copa de la Liga y Copa Chile, quienes tienen TNT Sports Premium no tendrán acceso directo en su televisión al partido. Para ello tienen que conectarse a la plataforma, que permite ver el encuentro en un solo dispositivo.

Cada vez que TNT decide que los partidos vayan únicamente por HBO Max se genera una ola de reclamos, lo que posiblemente se repita el próximo 10 de diciembre, cuando Colo Colo y O’Higgins busquen clasificar a la final de la Copa Chile.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a O’Higgins en las semifinales de la Copa Chile .

enfrentará a en las semifinales de la . La serie inicia el 2 de diciembre y la revancha será el 10 de diciembre .

y la revancha será el . El partido de vuelta se transmitirá únicamente por streaming a través de HBO Max.

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La programación de las semifinales de Copa Chile entre Colo Colo y O’Higgins