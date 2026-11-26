Los albos deberán defenderse de un duro castigo por el comportamiento de sus hinchas, en la victoria ante la Católica.

Colo Colo deberá presentar su defensa ante el Tribunal de Disciplina, luego de ser denunciado por la actitud de sus hinchas en el clásico en que vencieron por 3-0 a Universidad Católica.

Fue el árbitro José Cabero quien manifestó los detalles del lanzamientos de fuegos artificiales en el estadio Monumental en tres oportunidades, lo que fue recogido por el Tribunal de Disciplina.

En ese sentido, fueron citados a declarar para la jornada del 1 de diciembre, donde deberán responder la situación de seguridad en su reducto y evitar un duro castigo en su recinto.

Los hinchas celebraron el título de Colo Colo en el Monumental. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Colo Colo puede ser castigado por el clásico

El árbitro José Cabero detalló todas las situaciones vividas en el clásico en el estadio Monumental, lo que puede afectar la localía de Colo Colo en próximos partidos.

Desde el inicio cinco minutos más tarde por la salida que preparó la barra de los albos para recibir al actual campeón del fútbol chileno, además de las tres oportunidades que la atención del partido cambió por fuegos artificiales.

Entre el minuto 37 y 42 se encienden bengalas, bombas de humo, bombas de estruendo y se lanza una cantidad indeterminada de pirotecnia desde los sectores Cordillera y Arica, a pesar de las advertencias realizadas por altoparlantes.

En el minuto 47 se lanzan bombas de estruendo desde el sector Lautaro.

En el minuto 90 se encienden bengalas y fuegos artificiales en el sector Cordillera.

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