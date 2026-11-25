El presidente de Blanco y Negro sentenció que el nombre del delantero no está en los planes del Cacique para 2027.

El paso de Alexis Sánchez por CF Montreal de la MLS no ha sido el esperado, por ende, se especula que el delantero chileno quiere romper su contrato con el cuadro canadiense y comenzó a sonar en los equipos grandes del país.

Hace años que el Niño Maravilla está en el radar de Universidad de Chile, el supuesto equipo de sus amores, pero en las últimas semanas su nombre también sonó en Colo Colo, donde ya jugó.

Un posible fichaje de Alexis en el campeón chileno circuló como información en el medio nacional, sin embargo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descarta de plano la operación.

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Aníbal Mosa descarta a Alexis para Colo Colo

Este miércoles se realizó una reunión ordinaria de directorio de ByN, y tras ella habló el máximo accionista de la sociedad anónima, quien le cerró la puerta del Monumental al goleador histórico de la selección chilena.

“No está arriba de la mesa el nombre de Alexis Sánchez. Así que le deseamos suerte en los desafíos que tenga, es un tremendo jugador, estuvo acá e hizo grandes cosas, pero el nombre de Alexis Sánchez no está arriba de la mesa en este momento”, dijo el comerciante sirio nacionalizado chileno.

Alexis no está en los planes de Colo Colo. (Photo by Steph Chambers/Getty Images)

“No podría decir si es por un tema de que es caro o no es caro. Su nombre no ha aparecido en ninguna conversación”, cerró Mosa.

Alexis Sánchez no volverá a Colo Colo, donde están centrados en la renovación del contrato de Arturo Vidal para la temporada 2027.

En síntesis

Aníbal Mosa , presidente de Blanco y Negro , descartó el regreso de Alexis Sánchez a Colo Colo .

, presidente de , descartó el regreso de a . Alexis Sánchez milita actualmente en CF Montreal de la MLS y busca rescindir su contrato.

milita actualmente en de la y busca rescindir su contrato. La dirigencia de Colo Colo prioriza actualmente la renovación de Arturo Vidal para 2027.