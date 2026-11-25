Un emblemático elenco nacional buscará jugar en la quinta categoría de nuestro balompié para la próxima temporada.

El fútbol chileno de cara al 2027 ya se está armando en sus diferentes divisiones. Una de ellas es la Tercera B, la quinta y última categoría de nuestro balompié, en donde todo comienza pensando en subir de nivel y llegar a la Primera División.

Uno de los equipos que espera seguir ese camino, tal y como lo hizo Deportes Concepción tras ser desafiliado, es Deportes Melipilla, elenco que en esta jornada confirmó que presentó su postulación ante la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) para jugar en la Tercera División B.

Por medio de sus redes sociales los Potros oficializaron esta nueva etapa del club, esto luego de quedarse sin poder competir en este 2026 por no poder juntar los recursos necesarios para inscribirse en la Tercera A.

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Deportes Melipilla se inscribió para jugar la Tercera B del fútbol chileno

“Con enorme orgullo y emoción, anunciamos oficialmente que Deportes Melipilla ha presentado su postulación ante la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) para participar en el campeonato de Tercera División B 2027”, escribieron los Potros en Instagram.

En ese sentido, aseguraron que “este importante paso representa el compromiso de nuestra institución con el futuro del club, con nuestra historia y con todos los hinchas que han acompañado al Potro en cada momento”.

Deportes Melipilla ha jugado algunos amistosos en este 2026 para no perder ritmo de competencia de cara al 2027. | Foto: Deportes Melipilla.

“La presentación de los antecedentes contó con la presencia de nuestro presidente, don Guillermo Sánchez; nuestro secretario, don José Castillo; y nuestro tesorero, don Mauricio González, quienes representaron a nuestra institución en este importante momento”, agregaron.

Para cerrar, desde el club declararon que “hoy comienza una nueva etapa llena de ilusión, trabajo y esperanza. Seguimos avanzando con la convicción de que Deportes Melipilla merece volver a competir y representar con orgullo a nuestra ciudad”.

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En síntesis