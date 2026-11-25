El Cacique está comenzando a armar el plantel que irá por la temporada 2027, con un par de nombres que ya está definido no seguirán en el club.

Colo Colo ya está planificando lo que será la temporada 2027. Lograda la renovación de Fernando Ortiz como entrenador ahora toca el armado del plantel, donde varios jugadores deben renovar su contrato para seguir el próximo año.

Son diez los jugadores que terminan su vínculo en unas semanas más, razón por la cual en Blanco y Negro deben comenzar a negociar para poder lograr que sigan en la institución.

Jugadores como Maximiliano Romero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Fernando De Paul y Vozinha son las principales prioridades de la dirigencia, mientras que por Arturo Vidal, Marcos Bolados y Lautaro Pastran habrá que negociar su continuidad.

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Los dos que no seguirán en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por La Tercera, dentro de este grupo de diez jugadores que terminan contrato hay dos que ya está definido que no continuarán: Claudio Aquino y Matías Fernández Cordero.

Claudio Aquino y Matías Fernández Cordero no serán renovados en Colo Colo pensando en el 2027. | Foto: Photosport.

“Aquino dejará el club y Fernández asumió que su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas que había producido su llegada desde Independiente del Valle. Su continuidad es compleja”, afirmó la citada fuente.

Claudio Aquino no juega en el Cacique desde el 30 de octubre y ya está descartado para lo que resta de año tras ser operado de apendicitis. Por su parte Fernández perdió el puesto como lateral-volante por la derecha casi a inicios de año ante la irrupción de Jeyson Rojas, viéndose obligado a cumplir con un rol más secundario en el equipo.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis