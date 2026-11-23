Si el Tano cumple una de dos opciones, incluso alargaría su estadía en el Monumental hasta 2028.

Fernando Ortiz fue uno de los grandes gestores del título de Colo Colo. Por esta razón, desde el club no quisieron que se moviera y lograron renovar su contrato para el 2027.

El Tano llegó entre muchas dudas en el 2025, siendo un desconocido para el medio chileno. Los cuestionamientos aumentaron tras no clasificar a Copa Sudamericana y comenzar mal la presente campaña. Sin embargo, con trabajo, silenció las críticas.

Los detalles del nuevo vínculo de Ortiz

Aníbal Mosa indicó que luego del título se sentarían a analizar el futuro de los integrantes actuales de Colo Colo. La prioridad era asegurar la continuidad de Fernando Ortiz, la cual consiguieron. Esta tiene algunos detalles respecto a su contrato anterior.

Fue Daniel Arrieta en TNT Sports quien entregó las especificaciones del nuevo contrato del entrenador argentino con los Albos. Estos incluyen un importante aumento en su sueldo, así como también dos opciones de que se active una renovación automática.

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Respecto a su remuneración, Ortiz y su cuerpo técnico pasaron de ganar 1 millón de dólares a 1,5 de la misma moneda al año. Ahora, se embolsan más de 1.500 millones de pesos chilenos por temporada. Esto significa un aumento de un 50%.

En relación al periodo del contrato, este es por todo el 2027. Claro que puede extenderse hasta 2028 de forma automática si se cumplen dos opciones: que Colo Colo sea campeón o que clasifiquen a octavos de final en la Copa Libertadores.

Ortiz se queda en Colo Colo. Imagen: Instagram

El nuevo vínculo no tiene una cláusula de salida. Si otro equipo quiere llevarse a Fernando Ortiz, Colo Colo puede pedir el monto que le parezca razonable para dejar partir al entrenador. Caso contrario, si los Albos desean echarlo, tendrán que pagar el total de lo acordado por la temporada 2027. Es decir, 1.5 millones de dólares.

De esta manera, Colo Colo y Fernando Ortiz logran seguir juntos con un contrato que a simple vista, parece beneficioso para ambas partes. Luego, los resultados y el tiempo se encargan de ratificar o cuestionar lo pactado. El Tano puede ganar en cancha la opción de mantenerse por un buen tiempo en el Estadio Monumental.