Los Albos ya con el título bajo el brazo, reciben a unos Cruzados obligados a ganar.

La Liga de Primera vivirá el partido más apasionante de esta fecha 28, con el encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica. Ambos quieren el triunfo en Pedrero.

Los Albos dieron la vuelta olímpica en la fecha anterior ante Ñublense. Si bien en estricto rigor, no se juegan nada, querrán celebrar en el Estadio Monumental ante sus hinchas y con más razón, ante un clásico rival como lo son el conjunto de Las Condes.

Universidad Católica pelea por clasificar a Copa Libertadores. Con el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins, quedaron a 5 puntos de los Azules, por lo que si no ganan en Macul, quedarán muy complicados con la opción de conseguir el pasaje al torneo de clubes más importante de América.

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