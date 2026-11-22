Eduardo Loco Furniel conversó con RedGol y se sacó el sombrero por el nivel del arquero de 25 años, aunque dejó un recado en tono de alerta con la temporada 2024 todavía en la retina.

Si Cobreloa logró consagrarse campeón de la Primera B tras vencer a San Luis de Quillota en la tanda de penales, en gran parte fue porque Hugo Araya tuvo un gran mérito. El portero formado en las inferiores del club salvó al equipo loíno de un match-point.

Atajó el remate de Sergio Vergara, quien en caso de convertir les hubiera dado el título a los Canarios. Pero Araya dijo otra cosa. El arquero de 25 años le puso un broche de oro a una temporada que le sirve para reafirmar muchas convicciones. Y tuvo una jornada consagratoria.

Ese duelo fue seguido con mucho detalle por Eduardo Furniel, una leyenda en la portería de Cobreloa. El otrora golero que ostentó el récord de imbatibilidad en el fútbol chileno hasta que lo desbancó José María Buljubasich conoce muy bien a Araya.

No sólo lo ha seguido como hincha de los Zorros del Desierto. Trabajó con él como preparador de arqueros. “Contento por Cobreloa y él, hizo un gran partido. Se consiguió el objetivo, una felicitación grande a todo el plantel. Hugo tuvo una gran tarde de esas de final, donde no hay que equivocarse”, afirmó el Loco Furniel a RedGol.

“Me alegro mucho por él. Lo hizo todo perfecto, son esos partidos que no te equivocas. Son finales y son para ganarlas. Estoy muy contento por él”, añadió Furniel, quien también fue entrenador de arqueros en Santiago Wanderers. Eso sí, dejó una advertencia a la plana mayor de la institución.

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Loco Furniel advierte a Cobreloa por el futuro de Hugo Araya

Para Eduardo Furniel, Cobreloa cometió un error importante al condenar a Hugo Araya a la suplencia en la primera división durante la campaña 2024, en la que el club apostó sus fichas por el arquero argentino Nicolás Avellaneda. Por lo mismo, no quiere que esa decisión se replique para la temporada venidera.

“Conozco mucho a Hugo, por muchos años trabajamos juntos. Me alegro mucho por él, tuvo un par de años atrás en que no jugó. Eso le afectó mucho. Y retomó, volvió lo que yo veía en él”, declaró el talquino de 70 años, quien todavía tiene muy presente esa determinación.

Y ahí dejó su toque de alerta a la dirigencia de los Zorros del Desierto. “Me alegra mucho, fue un partido redondo. Bonito. Que festeje bien, es merecido. Y no volver a cometer los mismos errores que se cometieron cuando se subió”, sentenció Eduardo Furniel con ganas de ver a Araya en la élite del balompié criollo.

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Revive la tanda de penales que le dio el título a Cobreloa vs San Luis de Quillota