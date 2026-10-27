El imborrable Eduardo Loco Fournier conversó con RedGol y analizó las cualidades del portero Hugo Araya. Y cree que el paso de los loínos por la máxima categoría del fútbol chileno le sirvió de poco al meta nacido en San Vicente de Tagua Tagua, a quien ve "en un muy buen momento".

Hablar de Eduardo Fournier en Cobreloa es nombrar a un arquero legendario, el más ganador que ha tenido el club, que pelea mano a mano por ganar la Primera B 2026. Le dicen Loco y después de una laureada carrera, se dedicó a ser preparador de porteros.

Ganó tres Campeonatos Nacionales en los Zorros del Desierto, además de haberse consagrado en la Copa Chile de 1986. Y guardó un registro durante muchos años: mil 12 minutos sin recibir un gol. Una marca que le arrebató José María Buljubasich en 2005.

Como para tomar consciencia de la gran figura que fue el Loco Fournier en el cuadro naranja. Y como voz más que conocedora del potencial de los arqueros, analizó a los que tiene Mario Salas a disposición: Hugo Araya, el titular. Y Diego Tapia.

“Son dos tipos que no son tan parecidos, algunas cosas sí. Muy tranquilos para jugar en el arco. Son serenos y atajadores. La personalidad de ambos, yo los tuve, y a veces son muy callados”, repasó Fournier en RedGol, donde desmenuzó preferentemente a Araya.

Hugo Araya en acción durante la goleada a Deportes Recoleta. (Pedro Tapia/Photosport).

El meta de 25 años ha sumado 20 partidos entre la Liga de Ascenso y la Copa Chile durante esta campaña. Recibió 21 goles y en ocho ocasiones entregó su valla clausurada. “Uno nace así. Son formas de jugar de ellos, que son tranquilos. Es muy poco lo que pueden hablar más”, expuso Fournier.

“Porque eso viene de adentro, pero lo más importante es que son buenos arqueros. Hugo anda muy bien. Perdió un año en primera división, casi no jugó. Uno nunca termina de aprender en el puesto de arquero. Ese 2024 le afectó mucho”, repasó el otrora entrenador de arqueros de Santiago Wanderers.

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El Loco Fournier desmenuza a Hugo Araya, portero del Cobreloa 2026

A Eduardo Fournier aún le da vuelta la temporada de Cobreloa en primera división y cree que Hugo Araya recién ha recuperado el terreno perdido este 2026. Hace un par de campañas, fue suplente la mayoría de las veces del argentino Nicolás Avellaneda.

Nicolás Avellaneda en acción por Cobreloa. Hoy es el arquero titular de Unión La Calera. (Eduardo Fortes/Photosport).

Sólo contabilizó dos encuentros en la máxima categoría del fútbol chileno. “No jugó casi ningún partido en el año. Recién ahora está en un muy buen momento. Tuve la suerte de verlo jugar, miro todos los partidos de Cobreloa”, manifestó Fournier.

Hugo Araya fue capitán de Cobreloa en la Copa Chile 2026. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Le dio la venia al golero oriundo de San Vicente de Tagua Tagua, quien le ha ganado la pulseada a Tapia. Aunque analizó una determinación táctica de Mario Salas y varios entrenadores más en Chile. “A veces cambian muy seguido a los arqueros. Sacan al arquero, ponen al otro”, apuntó el icónico guardavallas naranja.

“Me extraña mucho que lo hayan sacado, con el respeto que me merece el otro portero. Respeto a los técnicos, pero no sé cuáles son sus intenciones. Sobre todo en instancias mayores. Si un tipo viene jugando bien, lo sacas y pones otro arquero. El mensaje es extraño”, sentenció Eduardo Fournier. Un conocedor como pocos del puesto. Como jugador y entrenador. Hay que escucharlo.

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