El delantero uruguayo volvió a sumar minutos con los azules, donde mira el duelo ante la UC para pagar su gran deuda.

Octavio Rivero volvió a sumar minutos con la camiseta de Universidad de Chile, en la goleada por 4-1 ante Everton, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, en el estadio El Teniente.

El delantero no jugaba desde el 5 de septiembre, por lo que los 17 minutos que pudo estar dentro de la cancha asegura que le dan confianza para lo que viene: el Clásico Universitario.

Así lo explicó el propio uruguayo quien, en conversación con TNT Sports, adelanta el choque ante Universidad Católica, donde sabe que es un duelo donde se puede quedar en la historia.

“El clásico es un partido aparte, jugamos en su cancha que es difícil y no estamos tan acostumbrados, pero hay que jugar con el cuchillo entre los dientes y vamos a llegar de la mejor manera”, explicó Rivero.

Octavio Rivero ha jugado 4 partidos en toda la temporada con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Octavio Rivero agradece el respaldo en la U pese a las lesiones

Octavio Rivero quiere dejar atrás su triste momentos con las lesiones en Universidad de Chile, donde sólo ha podido estar en cuatro partidos en toda la temporada.

Por lo mismo, agradece el respaldo y mantiene el optimismo que esto marque su renacer definitivo en la U, teniendo en cuenta que quedan los últimos duelos en la Liga de Primera y la Copa Chile.

“Estoy contento, volver a jugar fue una alegría grande luego de todo lo que viví, fue una gran victoria, seguimos arriba y viene un clásico que hay que jugar con todo”, destaca.

Pese a eso agradece a los que lo han respaldado: “Es difícil, hay que apoyarse en la familia, en los más cercanos, creo que es lo más importante. Tengo tres hijos que son el pilar fundamental con mi mujer, apoyarse en ellos”.

“También mis compañeros, el cuerpo técnico y medico, funcionarios del club, que me han tratado con mucho cariño, mucho respeto y estoy agradecido. Me queda darle para adelante, es mi quinta lesión, dentro de todo lo malo tenía la experiencia con este tipo de lesiones, y esperar que vengan mejores cosas”, finaliza.

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