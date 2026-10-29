La ANFP entregó la agenda de los azules para la fecha 27, aunque sin confirmar reducto, pero todo apunta al regreso a Ñuñoa.

Universidad de Chile mira con atención el movimiento en el Estadio Nacional para poder retornar al reducto en sus próximos compromisos, donde hay una fecha tentativa que siguen con atención los hinchas.

Esto, porque la ANFP confirmó el cambio de programación de los azules ante Cobresal en la fecha 27 de la Liga de Primera, que pasa al lunes 9 de noviembre a las 20.00 horas, de manera de tener chances de retornar a Ñuñoa, aunque todavía dice estadio por confirmar.

El principal estadio del país será ocupado por Iron Maiden y luego el 6 y 7 de noviembre por el show de la Teletón, por lo que deben esperar cómo reacciona la cancha del Nacional.

Los hinchas de la U han debido moverse a Rancagua para ser locales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U confía volver al Estadio Nacional

Fue la propia ANFP que oficializó la fecha 27 de la Liga de Primera 2026 en su página web, con el movimiento confirmado del partido de la U, que un primer instante era el 8 de noviembre y pasó a la jornada del lunes.

La U ha tenido que ser local en el estadio El Teniente los dos últimos partidos de local, además que para le duelo contra Antofagasta por Copa Chile (5 de noviembre) fue agendado en Santa Laura, pese a las tratativas de volver a Rancagua.

Por lo mismo, encuentran que es el momento del retorno al Estadio Nacional, donde el cambio de fecha abre las esperanzas de los hinchas que esperan alguna confirmación.

De no ser así, tendría que esperar hasta la última fecha del torneo, el 6 de diciembre, cuando le toque recibir a Unión La Calera para terminar la temporada 2026.

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