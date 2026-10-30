En la dirigencia del Romántico Viajero reservaron el principal reducto deportivo del país para un encuentro válido por la fecha 27 que se vislumbra como clave en la persecución a Colo Colo.

La U de Chile cuenta las horas para visitar a Universidad Católica en el Clásico Universitario. Y lo hace con una racha de cuatro triunfos seguidos en la Liga de Primera 2026, algo que tiene a los azules a siete puntos del líder Colo Colo. Una distancia amplia, pero alcanzable. Toda vez que restan cinco fechas.

En ese contexto, el Romántico Viajero ya puso fecha para volver a jugar en el Estadio Nacional, de donde tuvo que salir hace un par de encuentros. El Bulla aplastó a Ñublense en El Teniente de Rancagua. Aquel 6-0 le costó el puesto al DT Juan José Ribera.

Y luego, el Romántico Viajero también mostró contundencia para superar a Everton de Viña del Mar. Aquel duelo también se jugó en el reducto rancagüino. Pero según Emisora Bullanguera, el principal recinto deportivo del país fue reservado nuevamente por la U.

Todo indica que Universidad de Chile volverá al principal reducto del país muy pronto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Será para la fecha 27, cuando Universidad de Chile recibirá a Cobresal el lunes 9 de noviembre a las 20 horas. Pero en un estadio por definir. Según el citado medio, “la U avanza en cerrar el retorno a Ñuñoa, que se dará tras dos grandes eventos en el recinto”.

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U de Chile programa su regreso al Estadio Nacional para el 9 de noviembre

Así las cosas, U de Chile prepara su retorno al Estadio Nacional, que tendrá dos eventos importantes antes de que el Bulla vuelva a jugar un partido allí. Uno será el concierto de Iron Maiden, la banda británica que tiene agendados dos recitales en ese reducto.

Los metaleros se presentarán el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el recinto ñuñoíno, donde también se realizará el show de clausura de la Teletón el sábado 7 de noviembre. Vale decir, sólo un par de días antes que el equipo adiestrado por Fernando Gago sea local ante Cobresal.

La U de Chile selló su paso a los cuartos de final de la Copa Chile en el Estadio Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, el Bulla cuenta las horas para visitar a Universidad Católica y Gago saca cuentas alegres: tiene el plantel completo para armar lo que disponga en el encuentro ante los pupilos de Daniel Garnero, que llegan en un presente atribulados con el afán de lavar heridas para seguir con el sueño del Chile 2.

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¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la Católica y Universidad de Chile?

Universidad Católica recibirá a la U de Chile en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena a contar de las 17:15 horas.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile está en el 2° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 48 puntos en 25 partidos. Está a siete unidades del exclusivo líder, Colo Colo.