El extremo caribeño de 28 años conversó sobre su adaptación al fútbol chileno y también sobre el progreso que ha notado en el equipo de Gustavo Huerta. "Si sacamos adelante el juego que viene, tendremos un colchoncito", lanzó.

Cobresal intentó reforzar el equipo con el afán de escaparle al descenso a la Primera B. Y en el mercado de fichajes previo a la segunda rueda, incorporó a otro jugador panameño a su plantel, que ya contaba con el volante ofensivo César Yanis.

El equipo adiestrado por Gustavo Huerta movió sus fichas por un extremo nacido en Panamá para seguir con la tendencia de jugadores de aquel país, donde también nació Cecilio Wateman. Las referencias son para Janpol Morales, un extremo de 28 años que llegó desde Comunicaciones de Guatemala.

Morales reveló que su afiatamiento al balompié nacional va bien. “Mi familia vino a los 15 días. Estar con ellos es una tranquilidad, es necesario tener a la familia con uno. Me he adaptado al fútbol chileno”, aseguró el oriundo de Calidonia en DSports Chile.

Janpol Morales le anotó un gol a Palestino en El Salvador. (Oscar Tello/Photosport).

“Siento que me favorece. Es un poco más táctico en relación a Ecuador, donde es más físico. Y en Guatemala es más físico. Para mí, me favorece”, añadió el atacante, quien jugó en Macará, Cumbayá y Fuerza Amarilla del fútbol ecuatoriano.

Morales llegó con una misión difícil, pero arribó a El Salvador consciente de eso. “Sabíamos que empezar la segunda etapa había la presión de salir de la zona de descenso. Gracias a dios estamos fuera, pero estamos en la pelea. La batalla será hasta el último partido”, manifestó el extremo, autor de dos goles y una asistencia en nueve partidos.

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Janpol Morales confía en que Cobresal zafe de bajar a la Primera B: “Será un colchoncito…”

Janpol Morales tiene claro que Cobresal ha dado pasos adelante en esta lucha por mantener la categoría y escaparle al fantasma de la Primera B. “Lo importante fue el alza, que se ha visto en la actitud de los jugadores y el cuerpo técnico”, marcó el caribeño.

Janpol Morales avanza ante la marca de Francisco Daza de Universidad Católica. (Felipe Zanca/Photosport).

“Sabemos y tenemos claro que la presión es hasta el último partido. Nada está dicho. Ahora tenemos un juego importante”, afirmó Morales en esta conversación que tuvo con el panel del programa De Fútbol Se Habla Así. El panameño se refiere al duelo contra Everton de Viña del Mar en el estadio El Cobre.

Y dejó una frase que sirve de aliento para los pupilos de Huerta. “Si lo sacamos adelante, será un colchoncito para las últimas fechas”, sentenció Janpol Morales, quien quiere dejar a Cobresal en la élite del fútbol chileno. Aunque sabe que hay cinco partidos por jugar todavía…

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Así va Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal suma 26 puntos al cabo de 25 partidos y, de momento, eso le alcanza para estar fuera de la zona roja en la tabla de la Liga de Primera 2026.