La selección chilena enfrentará a Colombia desde las 20 horas en el Monumental, en el último amistoso del año para la Roja.

La selección chilena jugará su último amistoso del año ante Colombia a las 20 horas, partido que se disputará en el Monumental debido a que la cancha del Nacional está en muy malas condiciones.

Nicolás Córdova espera plantear un elenco más ofensivo que lo exhibido en los últimos encuentros, donde la Roja se jugó con más defensas que delanteros.

Si bien explicó el entrenador que su intención jamás ha sido ser defensivo y que más que el esquema lo importante es dónde se paren los jugadores, lo cierto es que no ha tenido un gran volumen de ataque la selección chilena.

Villagra volverá a ser titular en Chile

La formación de Chile

Se espera que Córdova vuelva a jugar con cuatro defensores en vez de los cinco que paró en los últimos dos encuentros, disputados ante México y ante la misma Colombia el viernes pasado.

La gran sorpresa sería la presencia de Lucas Cepeda desde el inicio. El delantero del Elche fue titular ante Canadá el mes pasado, pero lo expulsaron en el primer tiempo y perdió terreno.

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De esta manera, Chile formaría con Vigouroux; Loyola, Maripán, Villagra, Suazo; Echeverría, Pizarro; Osorio, Gutiérrez, Cepeda; Tapia.

De ser esta la alineación inicial, habrá que estar atentos al movimiento que harán los hombres en ofensiva, considerando que tanto Osorio, Gutiérrez como Cepeda tienden a jugar por fuera y seguramente uno se centralizaría.

“Se suman jugadores y se suma competencia interna. Entre Darío, Maxi y Lucas tendremos uno bueno para meter en el segundo tiempo, si es que no juega los tres”, especificó Córdova en la previa.

En tanto Colombia jugaría con Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Mena; Luis Suárez.