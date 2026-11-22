El entrenador de los Cruzados no quiso decir mucho respecto a la chance de desbancar a Universidad de Chile por el boleto directo a la fase de grupos de la Libertadores.

Daniel Garnero sabe que Universidad Católica complicó a Colo Colo durante el primer tiempo, pero también tiene claro que el 1-0 que anotó Maximiliano Romero fue demasiado decisivo. “El primer gol nos afectó mucho, estábamos bien”, afirmó el DT argentino.

“Tuvimos alguna que otra situación que no pudimos concretar. No estuvimos finos en todo el partido y lo pagamos. Cuando nos pudimos acercar en el resultado, fallamos y se nos hizo cuesta arriba el juego”, añadió Garnero en TNT Sports.

El exentrenador de Olimpia de Paraguay y la selección de aquel país profundizó en sus dichos. “Estábamos bien en el primer tiempo, tuvimos una muy mala resolución en el gol de ellos. Pero el juego fue bueno”, manifestó Garnero. Y tiene razón.

Daniel Garnero sabe que el Chile 2 quedó demasiado lejos. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero cada vez que llegaron al pórtico albo, Vozinha respondió de buena forma. El caboverdiano tapó un difícil tiro del colombiano Jhojan Valencia. También hizo un espectacular achique a Fernando Zampedri. Y se quedó con la pelota con plena seguridad ante un cabezazo de Juan Ignacio Díaz.

“Con los cambios quisimos tener más presencia ofensiva y ser más agresivos, pero no nos salió”, apuntó el entrenador de la Franja. En el descanso, Garnero hizo ingresar a Justo Giani y Matías Palavecino en desmedro de Juan Francisco Rossel y Agustín García Basso.

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Garnero no quiso sacar la calculadora tras la derrota de Católica vs Colo Colo

Luego del análisis del partido que Colo Colo le ganó con mucha contundencia a la Católica, el periodista Jorge Cubillos le consultó a Garnero por esa persecución a Universidad de Chile, que ahora tiene cinco puntos de ventaja. El DT argentino no tenía muchas ganas de calcular.

“Acabo de terminar un partido que perdemos 3-0, no me da para hacer cuentas. Pero lamentablemente perdimos una gran posibilidad”, apuntó Garnero con mucha resignación en torno a la lucha por el Chile 2. Un cupo que el Romántico Viajero dejó prácticamente asegurado.

Daniel Garnero sabe que el objetivo primordial quedó muy lejos. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Agregó que “obviamente haremos el esfuerzo hasta que se pueda matemáticamente”. Los Cruzados jugarán la penúltima fecha de la Liga de Primera ante Huachipato en el Claro Arena y cerrarán fuera de casa contra Universidad de Concepción.

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