El ex entrenador de la selección chilena se acerca a pasos agigantados a la precordillera para reemplazar a Daniel Garnero.

Universidad Católica tiene un partido clave este domingo, porque visita al campeón Colo Colo en el estadio Monumental, y tiene la obligación de ganar para seguir peleando por el Chile 2.

En la antesala al clásico habló el DT de los cruzados, Daniel Garnero, quien dejó en claro que ve muy poco interés del club por renovar su contrato, que termina a finales de 2026.

“Lo que quiero es clasificar al Chile 2, eso me obsesiona. Después veremos si el club… Yo tampoco veo demasiado interés del club, si no ya estaríamos hablando, pero eso no me interesa en estos momentos“, dijo el argentino.

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Romai Ugarte anticipa que Eduardo Berizzo será el nuevo DT de Universidad Católica

Con Daniel Garnero con un pie afuera del Claro Arena, surge una información sobre el posible reemplazante del ex Libertad en la banca de los cruzados.

El periodista Romai Ugarte contó en el programa Con Camiseta de RedGol que el ex estratega de la selección chilena Eduardo Berizzo, está a un paso de ser el nuevo técnico del elenco precordillerano.

“Aníbal Silva, que está en Católica, y que estuvo en Paraguay con Eduardo Berizzo y la gente no sabía que hacía Aníbal Silva en Paraguay, porque estaba con buzo y es un dirigente, ocupó el puesto de Felipe Correa en la UC”, dijo en primera instancia el ex CDF.

“El próximo entrenador de Universidad Católica será Eduardo Berizzo“, cerró el comunicador.

El último equipo que dirigió Eduardo Berizzo fue Club León de México, donde recaló tras renunciar a la banca de la selección chilena en el inicio de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera