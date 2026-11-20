Todo apunta a que el actual entrenador de los cruzados no seguirá de cara al 2027, razón por la cual en la precordillera deben buscar un reemplazo.

Daniel Garnero parece tener más o menos claro que no seguirá en Universidad Católica de cara al 2027. El argentino finaliza su contrato en unas semanas más y, de acuerdo sus propias palabras, nadie de Cruzados se ha acercado para hablar sobre una renovación.

Al parecer la nueva administración de la mano de Matías Claro quiere comenzar con todas las de la ley con un entrenador elegido por ellos, razón por la cual ya hay varios nombres sobre la mesa para un reemplazo de Garnero.

Justamente desde Paraguay llegó información sabrosa al respecto, ya que uno de los candidatos que maneja la UC sería un nombre por el que en el pasado ya se hicieron los intentos para que sea el entrenador del primer equipo.

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Universidad Católica vuelve a la carga por un viejo conocido

Así lo confirmó el periodista paraguayo Wilson González, quien en el programa La Gran Jugada aseguró que “no está confirmado que Daniel Garnero continúe en la Universidad Católica. Hay una tirantez con la actual directiva. Es más, el propio Garnero había declarado en estos días que ningún directivo le mostró su interés en renovarle el contrato”.

“Ante esta situación, él no está muy convencido de continuar. Y es más, me contaron que hubo algún desencuentro con Gary Medel, que evidentemente es un referente del fútbol chileno”, agregó.

Sobre el DT que busca la UC, el comunicador afirmó que “hay dos nombres claves que están trabajando en la Universidad Católica y uno de ellos principalmente que ya trabajó con Pablo Sánchez en otro club de Chile”.

Pablo “Vitamina” Sánchez vuelve a estar en la órbita de Universidad Católica.

“Recordando que Vitamina Sánchez tiene un largo e interesante e importante recorrido dirigiendo a equipos chilenos como Universidad de Concepción, Everton, Deportes Iquique, O’Higgins. Justamente fue en O’Higgins donde este gerente deportivo trabajó con él y estoy hablando de Javier Furwasser”, añadió.

Para cerrar, González detalló que “hoy Furwasser está en al secretaria técnica de Universidad Católica. Trabajó con Vitamina Sánchez en O’Higgins de ese país y él sería uno de los propulsores de su nombre como para que, si no continúa Garnero, apunten directamente a Pablo ‘Vitamina’ Sánchez”.

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En síntesis