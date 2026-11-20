Una molestia muscular obligará al técnico Daniel Garnero a modificar su esquema táctico para visitar al campeón en el Estadio Monumental.

Durante la práctica futbolística que desarrolló Universidad Católica con miras al Clásico de este domingo ante Colo Colo en el Estadio Monumental, uno de los titulares indiscutidos para el técnico Daniel Garnero sintió una molestia que obligó a cambiar los planes.

Según confirmó el periodista Jorge Cubillos, de la cadena TNT Sports, el defensor Eugenio Mena, uno de los futbolistas más regulares de esta campaña, sufrió una lesión muscular, que por los tiempos de recuperación que requiere le impiden estar este fin de semana en Macul.

Una baja que obligará al técnico de Católica a realizar cambios en su esquema, donde la principal duda de Garnero está en si retroceder a Cristián Cuevas a la línea defensiva, o mantenerlo en zona de volantes para que el lugar del Chueco lo tome el canterano Nicolás L’Huillier.

Mena se suma a la lista de bajas que presentan Los Cruzados para visitar al campeón Colo Colo este domingo, donde también aparecen nombres como Sebastián Arancibia, que no juega más esta temporada, y Bernardo Cerezo, recuperándose de una operación en su rodilla.

El 11 titular que piensa Católica para duelo con Colo Colo

Hasta antes de la lesión de Mena, la idea de Garnero era repetir el mismo equipo que goleó a Deportes Limache por 3-0 y que los mantiene con vida en la carrera por ser Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. Pero el argentino se verá obligado a hacer modificaciones.

Es que además de la ausencia del “Chueco”, Católica no podrá contar con Jimmy Martínez por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que su lugar en el mediocampo será ocupado por el argentino Fernando Zuqui. El resto se mantendrá.

Así las cosas, el posible 11 titular de la UC será con Darío Melo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Nicolás L’Huillier en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel en delantera.

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¿Cuándo se juega el Clásico?

El duelo estelar de la jornada 28 de Liga de Primera entre el campeón Colo Colo y Universidad Católica se disputará este domingo 22 de noviembre a contar de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis