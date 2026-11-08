El Toro anotó dos goles ante el Tomate Mecánico y fue clave en este 3-0 que firmaron los Cruzados en el hermoso Claro Arena, donde le dejaron una obligación al Romántico Viajero.

Universidad Católica consiguió una victoria muy contundente ante Deportes Limache gracias a dos goles más de Fernando Zampedri. El 3-0 que firmaron los Cruzados sirvió además para meterle algo de presión a la Universidad de Chile en la lucha por el segundo lugar, que da un cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

Daniel Garnero aprovechó el vuelito del Clásico Universitario y repitió la oncena que venció a la Universidad de Chile. Incluida la ratificación de Darío Melo en la portería, quien volvió a ser titular en desmedro de Vicente Bernedo. Y como ante los azules, salvo unas pelotas aéreas que descolgó, casi no pasó zozobras.

A pesar de que el cuadro visitante comenzó con un asedio muy evidente a la portería de los Cruzados, el equipo de Víctor Rivero no logró materializar eso en ocasiones claras de gol. Algo que sí pudo hacer la Católica en el minuto 20 gracias a su artillero histórico.

Darío Melo descolgó un centro y Clemente Montes lo miró con satisfacción. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Juan Francisco Rossel ingresó al área rival con pelota dominada y Misael Llantén quiso pincharle el balón. Pero no hizo más que derribar al atacante de la UC. Sin ningún titubeo, el árbitro Franco Jiménez pitó la infracción. Un penal más para Zampedri, el incombustible goleador de la Franja.

Franco Jiménez no tuvo dudas en sancionar penal a favor de la Católica. (Pepe Alvujar/Photosport).

Y fiel a su estilo infalible, el Toro ejecutó de buena manera aquel penal. Venció la estirada del brasileño César Dutra, quien fue al mismo lado que la pelota. Pero ni siquiera llegó a tocarla. Una señal inequívoca de la excelente resolución del “9”, que llegó a 28 goles en 27 fechas. Una brutalidad.

Fernando Zampedri marcó la apertura de la cuenta con una calma pasmosa. (Pepe Alvujar/Photosport).

Minutos más tarde, cuando el cronómetro marcaba 25′, Rossel nuevamente tuvo una acción ofensiva protagónica: provocó una reacción muy buena del golero Dutra tras apilar rivales desde el sector izquierdo y sacar un potente remate que el exmeta del Flamengo despejó.

Y en la media hora de juego, cayó el segundo tanto de la UC: Tomás Asta-Buruaga desvió levemente un centro y dejó sin chance al exportero de Deportes Concepción. El defensor celebró con tanto fervor que pareciera haber sido él quien marcó. Aunque algo de dudas generó eso en el equipo arbitral, que de todas maneras le dio el primer tanto liguero al lateral derecho.

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La Católica le da el golpe de nocaut a Limache gracias al Toro Zampedri

Universidad Católica puso el 3-0 ante Deportes Limache a poco de terminar el primer tiempo: fue una jugada extraordinaria que armaron entre el colombiano Jhojan Valencia y Jimmy Martínez, quien apareció casi como un delantero desmarcado al espacio.

Martínez vio libre a Zampedri y le dio el balón al Toro, quien no tuvo más que empujarla a la portería limachina para desatar la fiesta en el Claro Arena. Inmediatamente después, el capitán de la UC felicitó a su asistidor y celebró su tanto 29 en la Liga de Primera 2026. ¿Ya se dijo que es una brutalidad?

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Cuando el cronómetro marcaba 60 minutos, nuevamente Rossel apareció para generar peligro. Se le vio mucho más rápido que sus marcadores una vez más, pero su potente remate fue bloqueado por el golero brasileño. Pocos instantes después, ingresaron Diego Corral y el argentino Justo Giani.

Reemplazaron a Rossel y Clemente Montes. Dilan Escobar inquietó levemente a Melo con un remate de media distancia que el portero controló con plena seguridad. Una tónica en sus últimos partidos: transmitirle mucha tranquilidad a sus compañeros. El marcador no se movió más y los Cruzados le dejaron una responsabilidad al Romántico Viajero.

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Revisa el compacto del triunfo de Universidad Católica a Deportes Limache

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica superó a Universidad de Chile en la lucha por el Chile 2 y llegó a 49 puntos, mientras que Deportes Limache se quedó con 40 unidades.