El entrenador de Universidad Católica sacó cuentas alegres luego del contundente triunfo sobre el Tomate Mecánico y recordó el Clásico Universitario, además de revelar el único objetivo que tiene en la mente.

Daniel Garnero sabe perfectamente que la lucha por el Chile 2 es contra la U, rival que Universidad Católica venció en la edición 203 del Clásico Universitario. Los Cruzados ratificaron esa victoria con un contundente triunfo sobre Deportes Limache en la fecha 27.

A pesar de que todo se resolvió en el primer tiempo frente al Tomate Mecánico, Garnero no quedó del todo conforme con lo mostrado en el complemento. “Erramos en el último toque y en estar un poco más precisos”, manifestó el DT argentino.

“Después en el trámite del juego perdimos la precisión del primer tiempo. Se hizo un partido muy chato. Creo que podríamos haber ampliado la diferencia”, aseguró a TNT Sports el exentrenador de Libertad de Paraguay y de la selección de aquel país. Aunque su equipo tuvo varias chances de estirar la distancia.

Daniel Garnero tuvo algunas críticas, pero quedó feliz por la victoria. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero el golero brasileño César Dutra tuvo buenas intervenciones para impedir más caídas de su portería. A pesar de todo, Garnero quedó con alegría. “Muy contento, ganar después de ganar no es tan sencillo”, manifestó el otrora enganche de la UC, donde jugó en la temporada 1996.

ver también Leyenda del arco de Católica aprueba el fichaje de Brayan Cortés: “Tiene condiciones similares a las mías”

Daniel Garnero recuerda el triunfo a la U de Chile tras quedar 2° en la tabla

Daniel Garnero recordó la victoria de Universidad Católica ante la U de Chile luego del triunfo a Deportes Limache que los hizo quedar en el 2° lugar de la tabla de posiciones. “El fin de semana pasado fue muy intenso y emotivo”, lanzó el entrenador argentino.

“Vino bien ganar hoy”, añadió Garnero, quien fue consultado por el periodista Jorge Cubillos sobre una declaración que dio Clemente Montes. El rapidísimo atacante de la Franja afirmó que le gustaría que Colo Colo jugase la opción a alzar el título en el clásico ante los Cruzados.

Garnero sonrió en el Claro Arena y solo tiene un objetivo en la cabeza. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero el DT tiene solo un objetivo en la mente. “Yo quiero clasificar al Chile 2”, sentenció Garnero, quien debe encarar los últimos tres partidos para cumplir esa meta. El Cacique en condición de visitante, Huachipato en el Claro Arena y la Universidad de Concepción en la región del Bío Bío son los desafíos que faltan.

ver también Garnero destapa una nueva polémica en Católica: “Trajo un inconveniente haberlo dicho antes”

Revisa el compacto del triunfo de Universidad Católica a Deportes Limache

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica superó a Universidad de Chile en la lucha por el Chile 2 y llegó a 49 puntos, mientras que Deportes Limache se quedó con 40 unidades.