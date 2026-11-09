El artista cambió su popular frase por una que apunto a los azules que perdieron la pelea por el título en el torneo.

Colo Colo celebra la estrella número 35 con toda su gente en el estadio Monumental, donde uno de los grandes invitados fue Leo Rey, con su popular frase dedicada a Alexítico.

Pero esta vez, como era la gran celebración de los albos, el artista del momento de la cumbia nacional, decidió mutar su oración enfocada en los hinchas de Universidad de Chile.

El cantante salió con sus bailarinas, recorrió toda la cancha del Monumental y luego subió a un escenario en mitad de cancha para gritar a todo pulmón el “chúp…. Chunchístico“.

Colo Colo celebró con todo en el Monumental. Foto Dragomir Yankovic/Photosport

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Leo Rey lanzó su frase en el Monumental

Una de las grandes estrellas en la celebración de la 35 de Colo Colo en el estadio Monumental fue Leo Rey, quien lanzó su famosa frase de su ex compañero, ahora enfocada en la U.

Algo que fue celebrado por los hinchas en la Ruca y por los miles que siguieron la transmisión por las plataformas digitales, que se siguen burlando de los azules en la definición.

Una variante que se ha hecho popular desde que reapareció para las Fiestas Patrias y que no ha parado, aunque también tuvo una variación para el show de la Teletón.

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