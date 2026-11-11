El presidente de Colo Colo reveló que fue el propio jugador quien se comunicó con él tras el accidente y avisó que habrá una charla donde intervendrá el técnico Fernando Ortiz.

En medio de la fiesta por la obtención del título 35 en Colo Colo, una de sus manchas fue el accidente automovilístico que sufrió el delantero Leandro Hernández, quien debió pasar por control de detención para quedar con arraigo nacional, suspensión de la licencia de conducir y firma mensual.

Con el correr de las horas, fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien entregó detalles de cómo se enteró del incidente, adelantó que sostendrá una reunión con el futbolista y confirmó que tendrá un castigo por esta indisciplina.

“Es parte del costo que va a tener que asumir (por el accidente) y va a tener que pagarlo“, afirmó el timonel de Colo Colo en referencia a que Hernández deberá poner de su dinero para costear los arreglos del vehículo de uno de los auspiciadores del club.

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Mosa confirma castigo a Leandro Hernández tras choque

El puertomontino entregó detalles de cómo se enteró del accidente, al mencionar que “recibí un llamado el día domingo a eso de las seis de la tarde, era de Leandro Hernández, que me llamó por teléfono pidiendo disculpas, que estaba muy arrepentido y se comprometía a que esto nunca más iba a ocurrir“.

“Él sabía de la gravedad de lo que hizo y eso es una cosa que a mí me gustó, porque para enmendar el camino tenemos que reconocer los errores“, agregó Mosa quien confirmó que sostendrá una reunión con el Chino donde participará el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz.

“Vamos a conversar con él, hablaremos cuál es el camino que tiene que seguir. No olvidemos que estaba entre los mejores juveniles del continente. Más allá de lo profesional, pudo ocurrir una tragedia. Lo más importante es que hizo el mea culpa y le diremos que lo único que buscamos es ayudarlo“, finalizó el timonel albo.

🗣️ Aníbal Mosa se refirió al caso de Leandro Hernández y confirmó que el juvenil deberá pagar el vehículo siniestrado. https://t.co/7Fn2MeqP9d — RedGol (@redgol) November 11, 2026

Los números del Chino en 2026

Entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, Leandro Hernández disputó en esta campaña un total de 2.214 minutos en 35 juegos, donde registró 10 goles y seis asistencias, además de recibir seis tarjetas amarillas.

En síntesis