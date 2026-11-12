El jugador chocó el fin de semana en estado de ebriedad, donde se deberá hacer cago del monto total de su vehículo.

El accidente vehicular de Leandro Hernández sigue empañando el título 35 de Colo Colo en la Liga de Primera 2026, una vez que chocó en Providencia en la madrugada del domingo.

El atacante formado en el estadio Monumental fue formalizado por manejo en estado de ebriedad, donde tendrá que asumir las sanciones de parte de las autoridades, pero también en la interna del club algo.

Todo, porque fue el presidente Aníbal Mosa quien ya confirmó uno de los castigos que tendrá Hernández, quien se deberá hacer cargo del costo del auto que le fue entregado por parte del club por un auspiciador.

Leandro Hernández fue formalizado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Aníbal Mosa confirma castigo a Leandro Hernández tras choque: “Va a tener que pagar”

Hernández deberá pagar 30 millones

Fue el medio Las Últimas Noticias quienes revelaron el monto que deberá pagar Leandro Hernández tras su choque en Colo Colo, teniendo en cuenta que es un auto que le pasan en en club.

“Hernández va tener que pagar el auto, es parte del costo que tendrá que asumir”, reveló Mosa tras ser consultado por la situación del jugador formado en los albos.

En ese sentido, dejan en claro que son casi 30 millones los que se deberá hacer cargo el jugador, teniendo en cuenta que estos vehículos son pasados a los miembros del plantel por parte de un auspiciador.

Esto, se puede sumar a castigos deportivos que pueda asumir el técnico Fernando Ortiz, una vez que se reúna con la dirigencia de Blanco y Negro para tomar medidas de castigo.