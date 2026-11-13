El bicampeón de América fue parte del último capítulo del programa de Canal 13, donde no pasó desapercibido.

Vértigo es uno de los programas más importantes de la televisión chilena. En su último capítulo tuvo como protagonista a Mauricio Pinilla, aunque no dejó muy buena imagen.

Tras su retiro del fútbol, Pinilla navega entre los medios deportivos y la farándula. Bueno, cuando jugaba también. En el último tiempo ha estado en diversos escándalos, como sus líos financieros y la polémica separación de su esposa, Gissella Gallardo.

La polémica de Pinilla

Mauricio Pinilla fue uno de los seis invitados a Vértigo, junto con Nicolás Oyarzún, Marlen Olivari, Daniella Chávez y Laura Prieto, quien fue la ganadora. Como es habitual, se esperaba el show de Kramer, pero sorpresivamente el imitador no apareció al aire.

“El responsable de por qué Kramer no saldría al aire es Pinilla, porque al parecer habría hecho escándalo porque Kramer va disfrazado de Pinilla”, explicó el periodista Pablo Candia en sus redes sociales. El humorista no habría podido salir porque el ex delantero no estaba en buenas condiciones.

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“Me dicen que Pinilla está muy borracho y lo quieren sacar del aire. Quieren que salga del programa”, detalló el periodista. El formado en Universidad de Chile fue el segundo eliminado de la noche.

“Estaba listo (Kramer), estaba personificado, pero por el estado en el que está Mauricio no lo pueden exponer”, complementó Candia. En el pasado Pinilla ha sido acusado de tener problemas con el alcohol. De hecho subió un video a sus redes en plena emisión de Vértigo, algo que preocupó a sus fanáticos.

“Finalmente, decidieron cancelar la presentación de Kramer por Pinilla porque tampoco habría reaccionado muy bien al verlo personificado de él mismo“, cerró Pablo Candia. No ha sido un 2026 tranquilo para el bicampeón de América con Chile.