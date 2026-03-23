Volvió el Show de Goles. El programa más antiguo de la televisión chilena regresó a la pantalla en su nueva casa, el canal TV+, esto tras ser sacado de la parrilla de TNT Sports a fines de 2025. El mítico espacio del fútbol nacional será emitido los domingos a las 22:30 horas.

Y hubo sorpresas: el capítulo de regreso tuvo al cantante Leo Rey como contertulio invitado de Colo Colo, acompañando al albo Rodrigo Torres.

“Es bacán, me gusta mucho Colo Colo y el fútbol. Bacán que me hayan invitado hoy a hablar un poquito del peloteo“, dijo Leo Rey a RedGol.

Agregó que “es bonito el programa. Esto es como el Mortal Kombat que me gusta jugar, ahí uno pelea, se agarra a combos, pero siempre en el juego. Hay mucho respeto y eso de debe mantener siempre“.

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Show de Goles, histórico del fútbol chileno y la TV nacional

“Mi jugador favorito de Colo Colo es Arturo Vidal, tiene mucho corazón y es el Rey. Rey con Rey se llevan bien, y somos vecinos”, sentenció el cantante.

Show de goles volvió a la pantalla tras dejar TNT Sports a fines de 2025.

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Asimismo, el espacio contó con el retorno de un contertulio que se había perdido: el ex defensa de Audax Italiano, Marcelo Zunino. “Mi vuelta se dio porque llegamos a un acuerdo monetario (ríe). Feliz de regresar, el Show de Goles es un programa histórico“, dijo el representante del cuadro floridano.

El Show de Goles se emitió por primera vez en 1975, por la extinta señal de UCV Televisión, hasta su congelamiento en el 2000. Posteriormente reapareció en Chilevisión (2007) para luego pasar al CDF (2010) y TNT Sports (2021).

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En su historia, el Show de Goles ha dejado a varios contertulios históricos como Hernán Camacho (Universidad de Chile), Gustavo Pradenas (Palestino) y Erick Pohlhammer (Universidad Católica), los tres fallecidos; Ramón Moncho Silva (Colo Colo), Carlos Gómez (Cobreloa) y Marisela Santibáñez (Colo Colo).

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