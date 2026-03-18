Para los más nostálgicos, el programa Show de Goles marca un antes y un después a la hora de analizar el fútbol chileno desde los hinchas. Por eso, hay una gran noticia para ellos.

Es que el emblemático espacio pelotero duró poco fuera del aire, luego de su sorpresiva salida del canal TNT Sports. Nuevos desafíos editoriales terminaron por sacarlo de la pantalla del canal del fútbol nacional.

Por eso, las grúas televisivas se movieron rápido y ya es un hecho que se podrá ver a los contertulios en nueva casa televisiva. Con bombos y platillos se anunció que el programa estará por TV abierta.

¿En qué canal darán Show de Goles?

El programa Show de Goles será transmitido por el Canal TV+, de la pantalla abierta de Chile. Así lo anunciaron las redes sociales de la cuenta de Instagram del espacio deportivo.

Así se despidió de su anterior canal

“El programa de TV más antiguo de Chile, desde 1975. Nueva temporada 2026, domingo 22:30 hrs. En vivo en TV+ y Casa de los Hinchas en YouTube”, anunció el programa.

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Las reacciones no se hicieron esperar en el post del programa en Instagram, con hinchas y los propios contertulios celebrando que el icónico programa está más vivo que nunca. Este domingo vuelve a las pantallas de TV abierta.

Aún no se anuncian los animadores del espacio, considerando que al no ir más por TNT Sports ya no será conducido por Marcelo Díaz y Daniel Arrieta. Sin embargo, su regreso a la TV abierta fue lo más valorado por los hinchas.

Así se anunció su retorno: