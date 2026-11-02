Pinigol aprovechó el panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports para trapear el piso con dos incorporaciones azules de 2026 y también con el DT del primer equipo, Fernando Gago. ¡No los quiere ver ni en pintura el año entrante!

Mauricio Pinilla quedó muy enojado con la derrota de la U de Chile en el Clásico Universitario. A pesar del dominio en la posesión de pelota, los azules no remataron una sola vez al arco defendido por Darío Melo. Y aun así, quedaron con la sensación de que “sometimos al rival”, como dijo Igor Lichnovsky.

Pero de ninguna manera el Romántico Viajero pudo sacarse de encima el tempranero gol de Clemente Montes luego de una hermosa jugada colectiva que tuvo como guinda una asistencia excepcional de Jimmy Martínez. En ese contexto, Pinigol fue muy crítico con dos jugadores que tuvieron acción.

Aunque ambos entraron en el segundo tiempo. “La U no tiene un 9. (Juan Martín) Lucero no es un aporte hoy en día. (Octavio) Rivero menos”, lanzó en TNT Sports Pinilla en torno al delantero argentino y al atacante uruguayo. Los dos llegaron como refuerzos a inicios de 2026.

Octavio Rivero y Juan Martín Lucero celebran en la U vs Coquimbo Unido. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De hecho, el exatacante del Bulla reparó en eso para destruirlos. “El único 9 que tiene la U es Vargas lamentablemente. Hicimos un esfuerzo económico tremendo, buscamos a Rivero no sé cuánto tiempo”, aseguró Pinilla sobre los intentos que hizo el Romántico Viajero para traer al charrúa desde el Barcelona de Ecuador.

Octavio Rivero jugó los minutos finales en el Clásico Universitario: entró por Ignacio Vásquez en los 66 minutos. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Estuvo ocho meses parado. Y Lucero que venía de Brasil. Creíamos que podía marcar mucho más la diferencia. Pero han sido cero aporte”, sentenció Mauricio Pinilla en el panel de Todos Somos Técnicos, el programa estrella de TNT Sports, canal que reforzó por este encuentro.

ver también La jugada que enojó a U. de Chile: TNT Sports libera imagen de polémica acción de Zampedri

Pinilla destroza a Lucero, Rivero y quiere que la U de Chile despida a Gago

Además de esos dos delanteros que tiene el plantel de la U de Chile, Mauricio Pinilla también apuntó sus dardos contra el director técnico del equipo. “Lo que la U ha construido ha sido a nivel colectivo y por la certeza de Vargas más que por lo hecho por Gago”, lanzó.

“Para mí no puede seguir siendo el entrenador de la U. No tiene capacidades resolutivas en los momentos claves que necesita un equipo como la U, que por historia es sufrido, con temporadas que se ha lucido y arrasó”, manifestó Pinigol, siempre en el panel de TST.

Pinilla no quiere saber nada con Rivero, Lucero ni Gago. (Andrés Piña/Photosport).

Y agregó que “generalmente necesita trabajo. Gago no es capaz de darle eso”. Así las cosas, queda claro que el otrora ariete del Inter de Milán y el Grosseto de Italia no quiere ver a Pintita en la banca azul durante la campaña 2027. Habrá que ver si Azul Azul le dará en el gusto.

ver también Mauricio Pinilla perdió el clásico, pagó polémica apuesta y apuntó al culpable en la “U”: “Gago no trabajó”

Revisa el compacto del triunfo de Universidad Católica en el Clásico Universitario 203

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

A falta de cuatro partidos por jugar, la Universidad de Chile está a 10 puntos del líder Colo Colo, mientras que la Universidad Católica quedó apenas a dos unidades en la lucha por el Chile 2.