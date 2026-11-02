Mauricio Pinilla perdió el clásico, pagó polémica apuesta y apuntó al culpable en la “U”: “Gago no trabajó”

“Pinigol” reapareció en la pantalla de TNT Sports y tuvo que ponerse la camiseta de la UC tras la caída en San Carlos de Apoquindo.

Una jornada para el olvido protagonizó Universidad de Chile. El elenco dirigido por Fernando Gago llegaba mejor que su rival y en racha para seguir a la caza de Colo Colo. Sin embargo, todo se derrumbó en el Estadio Claro Arena.

La solitaria anotación de Clemente Montes a los cuatro minutos de juego fue suficiente para cerrar el marcador 1-0 y poner nuevamente al rojo vivo la lucha por el Chile 2.

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Lo que sufrió Mauricio Pinilla que participó en la transmisión de TNT Sports. “Pinigol” llegó confiado a la señal deportiva y ni dudó al aceptar la apuesta con su rival Jorge “Kike” Acuña.

Confianza que se fue diluyendo con el paso de los minutos y que finalmente lo obligó a pagar apenas se escuchó el pitazo final del árbitro Diego Flores.

Por lo mismo no le quedó otra que aceptar la derrota y ponerse la camiseta de Acuña. “Lo hago porque se lo merecen. Ganó bien Católica”, confesó Pinilla que hasta hizo el gesto de la franja en el pecho.

El descargo de Mario Pinilla contra Fernando Gago

Pero tras pagar la apuesta en TNT Sports, “Pinigol” pasó al panel de Todos Somos Técnicos y se lanzó con todo contra el responsable de la nueva caída de la “U”: Fernando Gago.

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Es que en la previa los azules eran los principales favoritos. Pero con el pasó de los minutos la presentación del equipo azul fue peor que la de Pinilla en “Fiebre de canto”. Pero ahora sí tuvo la oportunidad de tener su revancha y enfatizó que la responsabilidad es total del DT trasandino.

⚪🔵🤝 LAS APUESTAS SE PAGAN Mauricio Pinilla cumplió en la #SeñalDelHincha y se puso la camiseta de #LosCruzados tras la derrota Azul en el #ClásicoUniversitario203. Revive esta transmisión por #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 https://t.co/6o7Dq85zJs — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 1, 2026

“Nunca supo leer el partido. Cuando juegas contra Católica sabes cuales son sus fuertes. En la U, no“, indicó de entrada. “La U no tuvo profundidad, después jugó a la desesperada con tres delanteros. El único es responsable es Gago y demostró que no lo trabajó”, sentenció.

Ahora a la U le queda dar vuelta la página lo antes posible y pensar en el próximo encuentro por Copa Chile. Lo que será frente a Antofagasta el jueves 5 de noviembre. Tras ello, recibe el domingo 8/11 a Cobresal.