El referente de los azules detalla lo que ha pasado todas las temporadas que les impide dar el gran salto por un nuevo campeonato.

Universidad de Chile mira a 10 puntos de distancia en la tabla de posiciones a Colo Colo, quienes este fin de semana se pueden coronar como campeones en la Liga de Primera 2026.

Un repetitivo dolor de los azules que cumplirá 10 años de la última vez que fueron campeones, en mayo de 2017, de la mano del técnico Ángel Guillermo Hoyos.

Por lo mismo, uno de los referentes del plantel saca conclusiones de lo que ha pasado las últimas temporadas, donde apunta a la falta de regularidad de los planteles para poder pelear en lo más alto siempre.

Matías Zaldivia entiende que les queda pelear por el Chile 2. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Zaldivia apunta a falta de regularidad y mala suerte

Fue Matías Zaldivia quien conversó en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde fue consultado sobre el caso de Universidad de Chile por no lograr títulos.

“Creo que en los torneos largos hay que conseguir una regularidad de siete a ocho fechas ganando y a lo largo de los años no lo hemos conseguido. En 2024 fuimos más regulares, pero la mala suerte que Colo Colo ganó 16 partidos seguidos, fue mala suerte”, explicó el defensor.

Algo que también sumó a los otros torneos, desde que arribó al club, donde se han lamentado por no poder levantar el título junto a sus hinchas.

“El primer año fue de transición en 2023, veníamos mal de antes, además los últimos años han sido irregulares en momentos. El año pasado con la Copa Sudamericana nos costó varios partidos, pero no es excusa, siempre he dicho que quiero lograr un campeonato con este club y no voy a descansar hasta conseguirlo, si no es este año será el siguiente“, finalizó.

Mira la conferencia de Zaldivia en la U: