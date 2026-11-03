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Universidad de Chile

Cambio de programación traspasa toda la presión a U de Chile en la lucha por el Chile 2

La lucha por la Copa Libertadores se pone al rojo, aunque en los azules no cae bien jugar después de la UC con presión extra.

Por Cristián Fajardo C.

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La U jugará el domingo a las 15.00 horas contra Cobresal.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa U jugará el domingo a las 15.00 horas contra Cobresal.

Universidad de Chile se tiene que mentalizar en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores, luego de caer por 1-0 contra Universidad Católica en el Clásico Universitario.

Si bien los azules superan por dos puntos a los cruzados por agarrar los pasajes directos a la fase de grupos del torneo internacional, hay una situación que preocupa para la próxima fecha.

Esto, porque la ANFP confirmó que el partido de Católica ante Deportes Limache se jugará el domingo a las 12.30 horas, antes que la U (que juega a las 15.00), por lo que los azules podrían entrar terceros a jugar contra Cobresal.

La Católica quiere bajar a la U del Chile 2 a Copa Libertadores. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La U podría entrar tercera a jugar contra Cobresal

Este fin de semana se vivirán jornadas de definiciones que pueden terminar con Colo Colo levantando el trofeo como campeón en la Liga de Primera, en su duelo ante Ñublense en Chillán.

Pero la emoción también estará en sus escoltas que se juegan el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores, con la U con 48 puntos y la Católica con 46 unidades, en una disputa partido a partido.

En ese sentido, el adelanto del duelo de la UC contra Limache a las 12.30 horas del domingo podría cargar de presión a la U, que sabrá el resultado y hasta el cambio en la tabla de posiciones si los de Garnero triunfan.

Por lo mismo, será tarea del técnico Fernando Gago calmar las pasiones con su plantel, dejando en claro que dependen de sí mismos para la clasificación internacional.

Mira la tabla de posiciones:

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