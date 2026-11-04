Colo Colo aprovechará la Fecha FIFA para enfrentar a Racing el viernes 13 de noviembre, aunque con algunas bajas.

Colo Colo prepara su agenda para el receso de noviembre con un desafío internacional, el amistoso ante Racing de Avellaneda en Concepción, que fue confirmado y tiene horario definido.

El partido se jugará durante la última Fecha FIFA del año, que tendrá una pausa en el fútbol chileno entre el 9 y el 17 de noviembre. Según información de DaleAlbo, será el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo enfrentó a Racing en la Fase de grupos de Copa Libertadores 2025.

Fernando Ortiz tendrá bajas para enfrentar a Racing

El entrenador albo no podrá contar con todo su plantel, ya que el duelo coincide con la ventana internacional de selecciones.

Uno de los posibles ausentes es Vozinha, quien habitualmente es convocado por Cabo Verde y tendría compromisos por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

También está la nómina de la Selección Chilena adulta, con Ulloa, Villagra, Méndez y Román que serán considerados por Nicolás Córdova.

Sumados a las ausencias de los juveniles Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo, quienes fueron nominados a La Roja para el Mundial Sub 17.

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¿Cuándo juegan Colo Colo y Racing?

El amistoso internacional entre Albos y la Academia, quedó programado para el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

ESPN consiguió los derechos de transmisión del amistoso y estará disponible a través de Disney+ Premium, pero falta confirmar si también será emitido por alguna de las señales de televisión por cable de ESPN o si se transmitirá exclusivamente por la aplicación.

En resumen…