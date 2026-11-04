Nico Córdova corta a emblemático jugador: La nómina de la Roja para fecha FIFA

El entrenador entregó la lista de citados para los encuentros de noviembre y llamó la atención por varios retornos al equipo nacional.

La selección chilena ya se mentaliza para el próximo desafío que tendrá en noviembre. La Roja enfrenta una nueva fecha FIFA y lo hará con dos amistosos ante Colombia. Lo que asoma como un importante apronte de cara a las Eliminatorias.

Nicolás Córdova, que estaría viviendo una de sus últimas convocatorias con la Roja, repite gran parte de los nombres que ya dijeron presente en la última convocatoria. Como lo son los porteros Lawrence Vigouroux, Brayan Cortés y Christian Bravo.

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También se reaparecen Benjamín Kuscevic, Paulo Díaz, Lucas Cepeda, Darío Osorio, Ben Brereton, Gonzalo Tapia, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo, que ha asumido el rol de capitán en el equipo.

Pero ahora llama la atención el retorno de varios jugadores que se dijo que ya habían cumplido un ciclo en la Roja. Es así como aparecen nombres como Guillermo Maripán del Inter de Brasil y Williams Alarcón de Boca Juniors.

Otra de las sorpresas del medio local son Clemente Montes, Emiliano Ramos, e Iván Román. También aparece Agustín Arce, Jonathan Villagra y Felipe Faúndez de O’Higgins. Por lo que el lateral se perderá la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido.

Ahora también Córdova pasó la podadora y dejó fuera a importantes jugadores de esta citación. El nombre de Marcelino Núñez no aparece entre los citados. Decisión que se tomó luego de que abandonara la selección en la última gira.

Tampoco aparecen nombres como Leandro Hernández, que fue duramente criticado por el DT, y Marcelo Morales, que se había ganado la confianza de Córdova pero sin sumar minutos dentro de la cancha. Otro que ni en las tiras cómicas figura es Carlos Palacios, pese a que suma más minutos que su compañero de equipo que sí fue convocado.

¿Cuándo juega Chile en la fecha FIFA?

Durante la fecha FIFA que se avecina en noviembre, la selección chilena tendrá dos amistosos ante su similar de Colombia.

El primer partido está programado el 13 de noviembre a las 21:00 horas. Encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali. La revancha será el martes 17 en el Estadio Nacional. El duelo está fijado para las 20:00 horas. Ambos encuentros serán transmitidos por Mega.