Claudio Borghi pide a referente de la U en la selección chilena: “Merece una oportunidad”

Para el Bichi faltó en la lista de Nicolás Córdova uno de los jugadores más regulares de la Liga de Primera.

La selección chilena ya tiene nomina para la fecha FIFA de noviembre. Nicolás Córdova sorprendió con su citación y ya empieza a preparar los dos partidos ante Colombia.

En la lista aparecen nombres como Paulo Díaz, Guillermo Maripan, Benjamín Kuscevic, Jonathan Villagra e Iván Román como opciones para jugar en la zona de centrales.

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Sin embargo, la elección de Nico Cordova -y que podría ser la última al mando de la Roja- no dejó conforme a todos. En especial por la elección de jugadores para los encuentros de noviembre.

Lo que se reflejó en los dichos de un multicampeón del fútbol chileno. Es que Claudio Borghi abordó el listado que entregó el DT nacional y fiel a su estilo recalcó que faltó un referente en la zaga.

“A mi me falta Matías Zaldivia. ¿Es chileno, no?”, comentó en el programa Todos Somos Técnicos. Incluso el Bichi recalcó que se ganó una nueva chance por lo demostrado como pilar fundamental en la defensa de la U.

“A mi me parece que merece una oportunidad”, enfatizó sobre el presente del “canterano azul” con Fernando Gago donde se ha hecho pieza clave en el esquema. A tal punto que desde su llegada en 2023, es uno de los más regulares y ya supera los 100 partidos por el Romántico Viajero.

Matías Zaldivia ya defendió a la Roja y hasta consiguió medalla de plata en los Panamericanos

Cabe consignar que Zaldivia se nacionalizó chileno en 2021. Posteriormente ya ha defendido la camiseta de Chile, incluso fue parte de los Panamericanos en 2023 y conquistó la medalla de plata con la Roja. En dicha competición hasta compartió con Jonathan Villagra en la dupla de centrales.

¿Cuándo juega Chile en la fecha FIFA?

La selección chilena enfrentará dos amistoso por la fecha FIFA y ambos serán ante Colombia. El primero está programado para el viernes 13 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali. Luego la revancha está programada para el 17 en el Estadio Nacional. Lo que podrían ser los últimos partidos de Nico Cordova en la Roja.