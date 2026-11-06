Hamilton aborda sus diferencias con Leclerc y advierte que una reunión no resolverá los conflictos en Ferrari.

El ambiente en Ferrari sigue tenso en la previa del GP de Brasil, luego del cruce entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en pista. El británico abordó las diferencias con su compañero cuestionó la postura de la escudería y lanzó una contundente frase: “No me van a silenciar. Nunca me han silenciado”.

Además, se refirió al trato que, a su juicio, el monegasco ha tenido con sus anteriores compañeros de equipo.

Hamilton desafía a Leclerc en Ferrari.

Hamilton no cree que una reunión solucione los problemas en Ferrari

“Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)”, afirmó.

Según informó The Race, el director de Ferrari, Fred Vasseur, organizó una reunión para este viernes con el objetivo de abordar las diferencias entre sus pilotos. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a que Leclerc se encuentra en Europa tras convertirse en padre.

Consultado por la posibilidad de limar asperezas, Hamilton reconoció que una sola conversación no bastará para resolver la situación.

“No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año”, explicó.

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El británico defendió su estilo de trabajo y adelantó que seguirá presionando para conseguir modificaciones dentro de la escudería.

“Soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar”, sostuvo.

Pese a las diferencias, Hamilton respaldó a Vasseur y aseguró que sigue confiando en su capacidad para llevar a Ferrari a lo más alto.

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Calendario del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre: prácticas libres 1, de 12:30 a 13:30; prácticas libres 2, de 16:00 a 17:00.

prácticas libres 1, de 12:30 a 13:30; prácticas libres 2, de 16:00 a 17:00. Sábado 7 de noviembre: prácticas libres 3, de 11:30 a 12:30; clasificación, de 15:00 a 16:00.

prácticas libres 3, de 11:30 a 12:30; clasificación, de 15:00 a 16:00. Domingo 8 de noviembre: carrera, desde las 14:00 horas.

En resumen…