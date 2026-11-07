A los Albos les basta con ganar para ser los nuevos campeones del fútbol chileno y bajar su estrella número 35.

Colo Colo tiene una cita con la historia ante Ñublense y Fernando Ortiz ya tiene definido a los once jugadores que pueden escribir un nuevo capítulo glorioso del club.

Los Albos tienen la opción de salir campeones con tres fechas de anticipación. No necesitan fórmulas extrañas ni estar pegados a otros resultados. Con solo ganar, los de Macul bajarán su estrella 35 a nivel nacional. Ningún hincha dormirá bien en la noche previa.

La formación de Colo Colo

Colo Colo está a 10 puntos de Universidad de Chile restando 12 unidades en disputa. Por esta razón, los Azules jugarán ante Cobresal en simultáneo, ya que si los Albos no ganan y el Bulla tampoco, también la copa se va a Macul. Parece que todos los caminos apuntan a la vuelta olímpica.

Antes de viajar a Chillán, Fernando Ortiz decidió cuál será el equipo que mandará a la cancha. Una de las grandes novedades, ante la lesión y suspensión de Joaquín Sosa, es que Diego Ulloa será quien utilice el puesto de defensa central. Arturo Vidal seguirá en la zona media.

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La formación de Colo Colo será con Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Diego Ulloa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz.

Si bien los focos siempre están dentro de la cancha, para Fernando Ortiz también es un duelo muy especial. El argentino de 48 años jamás ha sido campeón como entrenador, por lo que tiene la oportunidad de dar la primera vuelta de su carrera con el buzo albo.

Ortiz va por su primera copa como entrenador. Imagen: Photosport

Colo Colo y Ñublense se enfrentarán este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Los Albos están ilusionados de volver a la capital con la copa y ya pidieron permiso para festejar el título en el Monumental. Ahora solo resta ganar.