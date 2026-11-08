Cementeros sueñan con la salvación del descenso y abandonaron el fondo de la tabla, por ahora. Acereros perdieron gran chance de meterse en puestos de Copa Sudamericana.

Unión La Calera dio otra muestra de que está más vivo que nunca en la Liga de Primera. Si muchos lo daban por sentenciado ya a la Primera B, el elenco que ahora dirige John Armijo sigue sumando buenos resultados.

Esta vez, los cementeros derrotaron 1-0 a Huachipato, en trabajado partido en el Nicolás Chahuán Nazar. Con tanto de Nicolás Ferreyra, en el minuto 23, los locales timbraron la victoria en su casa.

Tal fue el alza de los caleranos, que el minuto 38 aumentaban el marcador, aunque el tanto de Sebastián Sáez fue anulado. De ahí en más, el equipo se dedicó a administrar el partido para asegurar los tres valiosos puntos.

Tabla Liga de Primera: Unión La Calera respira en la parte baja

Pese a que aún están en zona de descenso, Unión La Calera pasó momentáneamente a Universidad de Concepción y lo dejó como colista. Eso sí, el Campanil debe jugar aún con O’Higgins esta fecha.

En cuanto a Huachipato, los hombres de Jaime García desperdiciaron una gran oportunidad de meterse en zona directa de clasificación a Copa Sudamericana. Si ganaban en Calera, pasaban a Coquimbo en al tabla y se quedaban con ese cupo.

Ahora, los acereros deberán jugarse su chance de ir a torneo internacional en las últimas fechas. Ahí se medirán ante Deportes Concepción (local), U Católica (visita) y cierran ante Ñublense (local).

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En cuanto a Unión La Calera, el fixture trae un enfrentamiento ante un rival directo en dos fechas más: primero Palestino (visita), U de Concepción (local) y termina de visita ante U de Chile, rumbo a la salvación